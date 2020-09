Kreuziger hodnotí letošní Tour: Sotva můžeme být spokojení, snažil jsem se bojovat, říká

„Tour byla skutečně mimořádná. Málo diváků v kopcích, ale přece jen si myslím, že je to obrovské vítězství pro sport i samotnou cyklistiku, že se dojelo až do Paříže a organizátorům se to podařilo zvládnout. Já o tom ale nikdy nepochyboval, protože to opravdu umí. Myslím, že pro náš sport je to strašně důležité, a já jsem rád, že jsem u toho mohl být,“ uvedl Kreuziger v nahrávce pro média.

„Na druhou stranu si myslím, že šlo o opravdu hodně náročnou Tour. Nastoupáno přes 55 tisíc metrů, takže bych řekl, že to bylo skoro extrémní a organizátoři zachází do hodně velkých krajností. Tak to ale je a museli jsme se s tím vypořádat,“ doplnil Kreuziger.

Druhý nejhorší výsledek

Čtyřiatřicetiletý jezdec stáje NTT skončil v celkovém účtování až na 109. místě, což byl po 112. příčce z roku 2011 jeho druhý nejhorší výsledek na Tour. Loni byl přitom šestnáctý a hned čtyřikrát dokončil Tour mezi nejlepší desítkou. Před sedmi lety vytvořil pátým místem dosud platné české maximum.

„Mě závod nezastihl v úplně nejlepší formě, ale snažil jsem se bojovat a pomáhat týmu, jak to jen šlo, protože ty zkušenosti přece jen mám. Díky tomu jsem se také dostal až do Paříže, jinak by to bylo asi složitější. Pořád platí, že Tour člověk miluje, ale zároveň ji nenávidí. Tour je taková, jaká je,“ prohlásil Kreuziger.

„Popravdě řečeno jsme nějakých pět dní před koncem při bolestech hlavy, které jsem měl, zvažovali, že bych odstoupil, ale věděl jsem, že chybí dvě horské etapy a pak bych to měl už nějak překlepnout. Nechtělo se mi proto odstupovat a vzdávat to, protože dokončit desetkrát Tour - byť ne tak, jak by si člověk představoval - je určitě výborné. Myslím, že i týmu jsem byl užitečný,“ konstatoval Kreuziger.

Kolegové odpadli

Nepříjemností, kterou na Tour podle svých slov nikdy nezažil, bylo naopak odstoupení tolika týmových kolegů. „Přišli jsme o Nizzola, Gogla a Pozzoviva, kteří nemohli dojet, přitom Nizzolo a Pozzovivo byli těmi, na které se mělo jet. Vždy, když někdo odstoupí, naruší trochu ten řetězec. Bylo hodně nepříjemné, když začali odpadávat,“ připomněl Kreuziger.

I proto nemohl být spokojený ani celý tým NTT. „Sotva můžeme být maximálně spokojení, když nám chybí etapové vítězství. Nizzolo a Boasson Hagen tam však v několika etapách byli,“ podotkl Kreuziger.

Nová generace talentů

Celkový triumf si nakonec vyjel Slovinec Tadej Pogačar, když až v sobotní časovce o délce 36 km z Lure na Planinu krásných dívek zlikvidoval takřka minutový náskok vedoucího Primože Rogliče.

„Musím pogratulovat vítězi, který si o to řekl v sobotu neuvěřitelným výkonem. Už jsem o tom mluvil několikrát - myslím, že tu máme spoustu nových talentů, ať je to Egan Bernal, Remco Evenepoel nebo třeba právě Pogačar. Klobouk dolů před ním, protože ta časovka v jeho podání byla opravdu neuvěřitelná,“ ocenil Kreuziger.

V pondělí se vracel do Čech. „Týden si odpočinu, potkám se také s mým trenérem Alešem Kroužeckým a zanalyzujeme si, co proběhlo v těch posledních týdnech. Pak příští pondělí úterý bych měl odjíždět na Ardeny,“ nastínil Kreuziger.