Ryby, krůtí maso, quinoa. Ani během volného dne na Tour podle Kreuzigera nemohou jezdci jíst, co chtějí

V televizi to tolik nevynikne, ale když máte před sebou profesionálního cyklistu naživo, těžko na něm vidíte gram tuku. A není to jen tím, že během Tour de France najede přes tisíc kilometrů za týden. Může za to i jídelníček, o kterém při přesunu na hotel mezi etapami mluvil v té době celkem vyčerpaný český závodník Roman Kreuziger. Nimes (Francie) 12:29 22. července 2019 Cyklista Roman Kreuziger v barvách týmu Dimenson Data | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Kolem tří hodin budeme v autobusu. Myslím si, že během chvilky usnu, protože toho mám opravdu plné zuby,“ měl Roman Kreuziger jasný plán, jak bude trávit čas v autobuse.

Na sociálních sítích během Tour de France sdílel fotku právě z přesunu, kde má nohy ve speciální vaku, aby si odpočinuly. Ale fotografie plného talíře, jak to mnozí ve virtuální světě dělají, to od něj nečekejte.

„Myslím si, že je důležité si takhle odpočinout, trochu se nabít. Myslím si, že volné dny se za poslední roky moc nemění, že je to ve všech týmech stejné. Člověk si přispí, dá si lehkou snídani. Co se týče jídla, tak určitě si člověk nemůže uvolnit moc, že by jedl croissanty s nutellou. Takže dneska je to opravdu o tom to vychytat, snažit se být co nejlehčí a dostat do sebe nějaké vitamíny ze zeleniny a z ovoce,“ popsal Radiožurnálu jediný Čech na Tour de France.

Ne tedy konkrétně ke snídani, ale v podání Romana Kreuzigera jsou to třeba ryby, krůtí maso a quinoa. I to může být volba během volného dne, tedy kromě nezbytné vyjížďky na kole.

„Nějaký lehčí oběd, povinnosti s médii a pak určitě lehký spánek odpoledne, trochu delší masáž a hlavně večeři, kterou si dáme dřív, protože opravdu to někdy bývá pozdě, že chodíme na večeři mezi devátou a půl desátou. To se člověku těžko usíná. Takže se těším, že dneska budeme mít večeři už o půl osmé a člověk půjde spát poměrně lehčí,“ dodal Kreuziger.

Být lehčí, to se jistě Romanu Kreuzigerovi ještě letos na Tour bude hodit. Po volném dni čeká peloton rovinatá etapa, pak přibydou kopce a na závěr se pojede do hor, do Alp, kde by mohl český cyklista znovu zabojovat o to, aby se posunul průběžný pořadí. V Pyrenejích se mu to dařilo a aktuálně je čtrnáctý.