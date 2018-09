Umístění do desátého místa reálné je, říká před mistrovstvím světa Roman Kreuziger

„Bylo by hezké mít medaili, ale nechci říkat, že si pro ni jedu, protože konkurence je obrovská. Těžko odhadnout, jak se člověk v daný den bude cítit. Myslím si ale, že ta desítka reálná je. Při těch jarních závodech v Ardenách jsem formu potvrdil,“ vypráví o svých ambicích na světovém šampionátu Roman Kreuziger.

Profil trati by mu měl z českého týmu sedět nejvíc, cyklista Roman Kreuziger proto pomýšlí na mistrovství světa na elitní desítku

Náročná trať v Rakousku by mu měla vyhovovat, myslí si to i další český reprezentant Zdeněk Štybar, který Kreuzigerovi bude pomáhat.

„V Innsbrucku je to jasně okruh pro vrchaře, což je Roman skvělý. Myslím, že forma mu roste. Máme se na co těšit a já pro něj udělám, co bude v mých silách,“ popisuje Štybar.

Převládající názor, že by rakouská trať měla vyhovovat spíše vrchařům, než klasikům ale zcela nesdílí právě Roman Kreuziger. Podle něj by na šampionátu mohl uspět třeba i Peter Sagan.

„Hrozí, že závod bude natolik těžký, že se lidé budou bát závodit a bude to kontrolované. Tam by pak hrozilo, že když přejede ten dlouhý kopec i Peter Sagan, tak ten krátký je pak schopný přejet s nejlepšími vrchaři. Úplně bych ho nepodceňoval,“ říká Kreuziger.

Ten se v rámci přípravy před šampionátem vydal trať otestovat předem, aby věděl, co ho čeká. A společně se Zdeňkem Štybarem a dalšími závodníky se do Rakouska vydají ještě jednou.

„Máme naplánováno na Garde menší soustředění se Zdeňkem. Jeden den bychom si udělali cestu, že bychom ještě jednou zajeli na okruh a projeli bychom si to společně. Abychom si to osvěžili, abychom viděli, co je tam za nové silnice, co tam zůstalo,“ dodává Kreuziger.

Světový šampionát v rakouském Innsbrucku se koná od 22. do 30. září. V českém dresu se na něm představí celkem 21 reprezentantů.