Olympijské hry se změní. Budou ekonomicky efektivnější, fanoušky ale čekají omezení, řekl Kumpošt

Olympiáda v Česku? Utopie to není, zatím prý ale u nás chybí vhodné politické klima. V rozhovoru s Miroslavem Burešem na Radiožurnálu Sport to řekl Roman Kumpošt, místopředseda Českého olympijského výboru. „Podmínky pro pořádání olympijských her jako takových ale sama Česká republika zatím nemá,“ přiznává.

