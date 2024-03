Staněk poprvé triumfoval ve formuli 2, český pilot vyhrál po penalizaci soupeře sprint v Melbourne

Rodák z Valašského Meziříčí si vylepšil dosavadní maximum ve formuli 2, kterým bylo loňské páté místo ze sprintu v rakouském Spielbergu. První body v sezoně si připsal při pátém letošním startu a posunul se v průběžném pořadí šampionátu na 12. místo.

Staněk obsadil v páteční kvalifikaci desátou příčku a díky obrácenému pořadí pro elitní desítku se vyhoupl na startu do čela. První místo sice dlouho neudržel, dostal se před něj Hadjar, český závodník ale poté zvládl odrážet útoky dalších soupeřů.

Staňkovi také dvakrát pomohl výjezd safety caru. Pilot týmu Trident nejprve ustál útoky Inda Kuše Mainiho a v závěru odolal také Dennisi Haugerovi. Norského soupeře za sebou udržel o 0,349 sekundy.

Poté, co Hadjar dostal po závodě desetivteřinový trest za způsobení kolize po startu se Španělem Pepem Martím a Brazilcem Gabrielem Bortoletem, posunul se Staněk na první příčku. Hadjar klesl na šesté místo.

Program šampionátu formule 2 v Austrálii pokračuje v neděli hlavním závodem, do nějž Staněk odstartuje z 10. místa.

