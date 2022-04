První kola jsem jel na to, abych přežil, komentoval výhru v Imole český pilot formule 3 Staněk

Český pilot Roman Staněk se nedělní výhrou na šampionátu formule 3 postaral o největší úspěch ve své dosavadní kariéře. „Můj cíl je pro tento rok odcházet z tratě a jít spát s pocitem, že jsem tam nechal všechno,“ okomentoval v rozhovoru pro Radiožurnál Sport svůj výsledek osmnáctiletý závodník, který reprezentuje tým Trident Racing. Imola (Itálie) 10:28 25. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Staněk | Zdroj: Profimedia

Pro český motorismus je váš triumf asi největším českým úspěchem od výhry Josefa Krále v seriálu GP2 v roce 2012, co to pro Vás znamená?

Ano, je to úspěch. Ale je to součást mé cesty, do které patří úspěchy i neúspěchy. Stojí za mnou italský tým s příjemnou atmosférou, takže vyhrát v Imole bylo dobrý.

V F3 jste třetím rokem, cítíte letos větší tlak?

Tlak je vždycky a vždycky bude, tahle sezona je pro mě rozhodná a cítím, že mě to motivuje podávat co nejlepší výkony.

O výhře jste rozhodl pár kol před koncem, chystal jste si ten manévr dopředu, nebo to zkrátka vyplynulo ze situace?

Hned jak mě na začátku předjel tak jsem viděl ze je hodně rychlý a bylo těžké s nim udržet tempo. Myslel jsem ale na gumy a zůstal v klidu, protože jsem viděl, jak klouže a nakonec se mi ho podařilo předjet do první zatáčky.

Jaké to bylo závodit na osychající trati? Jsou tohle pro jezdce ty nejnáročnější podmínky?

Je to hodně náročné, když osychá trať a někde je to suché a někde mokré, v této situaci stačí najet na mokro a hned to uklouzne. Ano, dalo by se říct, že tohle jsou dost náročné podmínky a první kola jsem jel na to, abych přežil.

V tuhle chvíli jste třetí v celkovém hodnocení F3, věříte, že byste mohl letos útočit třeba i na celkový titul?

Ano. Můj cíl je pro tento rok odcházet z tratě a jít spát s pocitem, že jsem tam nechal všechno. Auto má na to vyhrát titul, ale je potřeba stále pracovat, protože konkurence nikdy nespí.

Jak reálný by byl pro vás v případě dobré sezony přesun do F2?

Na F2 nemyslím. Chci podat dobrý výkon v F3 a potom se uvidí. Je to finančně náročné a bez výsledků by mohla být moje kariéra u konce. Takže se snažím makat každý den na to, abych byl tam, kde jsem stál v Imole každý závod.