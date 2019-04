Skvělý debut 15letého pilota. Roman Staněk vede německou Formuli 4

„Roman bude součástí týmu, je to velmi nadějný mladý pilot s velkým potenciálem,“ řekl Radiožurnálu Ralf Schumacher. Bratr sedminásobného mistra světa Michaela je nyní vlastníkem týmu US Racing, který závodí v německé Formuli 4 a kde působí i Roman Staněk.

Možná ani on sám nečekal, jak rychle se jeho slova potvrdí. Patnáctiletý Staněk si totiž o víkendu během svého debutu dojel pro dvě umístění na stupních vítězů. V sobotu dojel druhý a osmý, v neděli dokonce zvítězil.

„Musíme brát v potaz jeho nízký věk, je mu teprve 15, takže patří k nejmladším účastníkům šampionátu, který je poměrně dobře obsazen. Také to pro něj teprve druhý závodní víkend s formulí v životě, takže ukázal svůj talent a mohl by před sebou mít zajímavou kariéru,“ myslí si závodník a expert Radiožurnálu Jakub Knoll.

Roman Staněk se tak po prvním závodním víkendu dostal do čela celkové klasifikace. Pro český motorsport je to skvělá zpráva protože německá Formule 4 představuje vstupní bránu do vyšších kategorií. Jde o prestižní soutěž, ve které je velká konkurence.

„Ve startovní listině můžeme nalézt několik zajímavých jmen, třeba Artur Leclerc, což je bratr Charlese Leclerca z Ferrari. Několik pilotů je už nyní součástí juniorských týmů F1,“ říká Jakub Knoll.

To se týká i Romana Staňka, protože jeho tým US Racing, v jehož oficiálním názvu figuruje i Charouz Racing System, je zároveň juniorskou stájí týmu Sauber, který dnes závodí ve formuli jedna pod hlavičkou Alfy Romeo.

A pokud by se mladému pilotovi nadále dařilo, mohl by se jednou do nejprestižnější motoristické kategorie dostat. Stejnou cestou před ním šli třeba Lando Norris, nebo Mick Schumacher. První jmenovaný už ve formuli jedna závodí za tým McLaren, ten druhý do ní má nakročeno.

Roman Staněk | Foto: Vratislav Ondráček