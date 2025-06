‚Rychlost tam je, těší Staňka.‘ Český pilot formule 2 se podruhé dostal na pódium, v Rakousku dojel třetí

Pilot formule 2 Roman Staněk dojel třetí ve sprintu v rakouském Spielbergu a podruhé se v šampionátu dostal na stupně vítězů. Poprvé se mu to povedlo loni v březnu v Melbourne, kde sprint vyhrál. „Kdybych tady do toho sportu nepatřil, tak neztratím dvě desetiny,“ ujišťoval Staněk v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Spielberg (Rakousko) 21:45 28. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Staněk ve svém monopostu | Zdroj: Profimedia

Romane, jak byste zhodnotil své působení ve formuli 2 v této sezoně?

Bral bych to pozitivně, protože život musíme. Výsledky nemluví, tak, že bych měl být pozitivní, ale pracuji na tom, abych se zlepšoval každý závod i v životě. Závoděním žiju a budu žít ještě hodně dlouho. Ta rychlost tam je, jinak bych nebojoval o pole position, vždyť jsem včera ztratil dvě desetiny, co to je. To stejné v Barceloně, tam jsem byl čtvrtý. Potřebuji klik, protože kdybych tady do toho sportu nepatřil, tak neztratím dvě desetiny.

Z laického pohledu mi přijde, že třeba práce s pneumatikami je pro vás trochu náročnější. Dá se to vysvětlit?

Ty gumy jsou Pirelli, bohužel a my na nich musíme jet, protože tak to je, ale ony hodně degradují. Když na to chcete tlačit pět kol za sebou, tak po šesti, sedmi kolech můžu zastavit, protože nemám gumy a ti lidé mě předjedou o tři, o čtyři sekundy na kolo rychleji. Vy musíte na začátku závodu gumy šetřit, starat se o ně jako o malé děťátko, abych je náhodou neprobrzdil. S těma gumama je to opravdu alchymie a záleží okruh od okruhu. Tady v Rakousku ta degradace tolik není, jako v Barceloně, nebo v Bahrainu.

Dá se to nějak natrénovat?

Ano, ale pak hraje roli mentální faktor, protože když vidíte, že ostatní jedou rychleji, tak chcete taky, takže na to tlačíte. Když vás někdo předjíždí, tak ještě víc a nevnímáte to, protože se musíte dívat na vlajky, ať si neshodíte křídlo, kdy zajet do boxu, kdy zajet do zatáčky. Já myslím, a to jsme viděli i v pátek v tréninku, tak Alexander Dunne, který dojel za mnou v kvalifikaci, tak byl jeden z nejrychlejší ve formuli 1 v pátečním tréninku. To mluví jen za to, jak je level ve formuli 2 vysoký. Blbci, laici, kteří z gauče komentují příspěvky, vůbec tohle nevidí. Je to jejich problém. My jsme jen jeden stupínek pod formulí 1 a každý je tady z top 22 pilotů z celého světa a chtějí se tam dostat. Jsem šestý, ztratil jsem dvě desetiny a kdybych jel jsem o dvě desetiny pomaleji, tak jsem patnáctý.

Váš stájový kolega Leonardo Fornaroli do toho vlétl pěkně ostře a patří ve většině sezony k nejrychlejším. Jak se s tím vyrovnáváte?

Beru to v pohodě. Mám vzít zbraň a vstřelit si kulku do hlavy? Pojedu to v pohodě, on je dobrý, rychlý a mám se od něj hodně co naučit.

Je to ujištění, že to auto jede...

Ano, já neřekl, že to auto nejede. To auto jede, je to vidět v kvalifikaci. Vyměnili mi motor, to vám říkám první, tak třeba to bude dobré.

Už tady máte něco odježděno. Jak vidíte vaší budoucnost? Co by vás bavilo?

Vůbec nevím, to se bude odvíjet od toho, co bude dál. Na životě je krásné, že se dá dělat spoustu věcí od sportu až po byznys a když něco opravdu chcete, můžete dělat v životě cokoliv. Platí to pro všechny a každý, kdo se zvedne, tak může dělat cokoliv.