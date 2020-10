‚Slibuji na svou čest věrnost České republice.‘ Izraelský kouč basketbalistů Ginzburg je hrdým Čechem

Když před sedmi lety nastupoval trenér Ronen Ginzburg k basketbalové reprezentaci, začal přemýšlet také o českém občanství. Čekání na český pas pro sedmapadesátiletého rodáka z Tel Avivu skončilo v úterý. Kouč šestého výběru z posledního mistrovství světa ho slavnostně převzal dopoledne v Praze. Praha 14:51 27. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ronen Ginzburg obdržel české občanství | Zdroj: Úřad MČ Praha 8

Izraelský trenér basketbalové reprezentace Ronen Ginzburg už má také české občanství. Po jeho získání Radiožurnálu prozradil, jak dlouho se učil slavnostní slib.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak trenér českých basketbalistů Ronen Ginzburg získal české občanství

„Slibuji na svou čest, věrnost České republice.“ Tak zní slib v podání nového českého občana - Ronena Ginzburga.

Trenér českých basketbalistů ho opakuje krátce poté, co vyšel z prostor obřadní síně Libeňského zámečku v tradičně tmavém obleku. A černá je i jeho rouška, přes kterou vysvětluje, jak dlouho se dvě věty v češtině učil.

„Připravoval jsem si to mnohem déle, než když dělám přípravu na zápas,“ směje se basketbalový trenér Ronen Ginzburg, který působí v Česku a většinu roku tu také žije už 14 let.

„Jsem opravdu nadšený a hrdý, že jsem české občanství dostal. Je to pro mě velký den a dokazuje to, že i tady v České republice si lidé mé práce váží. A také to ukazuje, jak moc mám tuhle zemi rád,“ říká kouč šestého nejlepšího týmu z posledního mistrovství světa.

První gratulace

Také teď bude mít Ginzburg v soukromí co slavit, první gratulace totiž přijímal prakticky ihned po té, co se stal Čechem, a vlastně už i o něco dřív.

„Gratuluji Ronenu Ginzburgovi, šalom, děkuji.“ Izraelský velvyslanec v České republice Daniel Meron – Ginzburgovi vzkázal, že každý v Izraeli je na něj hrdý, za to co v Česku dokázal, a připomněl také symboliku - letos je to totiž 30 let od znovuobnovení diplomatických vztahů mezi oběma národy.

A právě sbližovat je - se vždycky snažil a stále bude – Izraelec a od úterý také Čech – Ronen Ginzburg.