Rozhodla obrana a týmovost. V útoku to neklapalo, říká Holešínská po výhře nad Portugalskem

Suverénním způsobem se české basketbalistky dostaly do čtvrtfinále evropského šampionátu. V základní skupině v Brně vyhrály i druhý zápas, Portugalky porazily s přehledem 73:52. Už před závěrečným duelem skupiny s Belgií tak Češky mají jistotu, že příští týden budou v Řecku hrát play-off. Brno 7:47 21. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká basketbalistka Petra Holešínská v utkání mistrovství Evropy proti Portugalsku | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

„Je to super. Hlavně tady před domácími fanoušky,“ shrnula jednoduše basketbalistka Julia Reisingerová, co pro české reprezentantky znamená povedený vstup do evropského šampionátu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si české basketbalistky po zvládnutém utkání proti Portugalsku

Výhra 73:52 nad Portugalskem byla přece jen obtížnější než úvodní duel s Černou Horou, který Češky vyhrály o rekordních 45 bodů. Podle reprezentantky Petry Holešínské dělalo domácímu týmu problémy aktivní napadání soupeřek.

„V útoku to trochu vázlo, protože po presu jsou všichni rozhození a nejsou ve svých pozicích. Urvaly jsme to dobrou obranou a týmovostí, protože všechny holky skórovaly,“ říká Holešínská.

Začátek nové éry?

Dva úvodní zápasy Eurobasketu vyhrály Češky poprvé od roku 2011, kdy ještě hrála hvězdná generace, která o dřív získala stříbro na mistrovství světa.

„Myslím si, že nám soupeři docela sedli. Doufám, že je to začátek dobré nové éry,“ říká pivotka Reisingerová s tím, že dobrá zkouška bude pro Češky nedělní zápas s Belgií, která obhajuje evropský titul. „Není nic nereálného je porazit, hrajeme dost dobře a Belgie má v kádru také hodně nových mladých hráček,“ dodává.

Nedělní duel s Belgií bude přímý souboj o první místo v brněnské základní skupině, poté se oba týmy přesunou do Řecka na vyřazovací boje.