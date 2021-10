Deset bývalých ragbistů chce žalovat anglickou ligu, prý nechrání hráče před poškozením mozku

Ragby je divácky atraktivní sport, a to především díky nelítostným a tvrdým soubojům tělo na tělo. Neustálé střety ale mohou vážně poškodit mozek a v horším případě dokonce způsobit demenci. Deset bývalých hráčů viní Rugby Football League, že trvalým následkům nedokáže zabránit a chystá se na ni podat žalobu. Liga totiž svým nabitým programem nutí týmy nasazovat třeba i hráče, kteří ještě nejsou zdravotně v pořádku po předchozích komplikacích. Londýn 17:22 30. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ragbisté Skotska a Tongy | Foto: Ed Sykes | Zdroj: Reuters

Jedním z bývalých ragbistů s následky je někdejší anglická spojka Robert Goulding, který o střetech říká: „Může vás to ovlivnit mnoha způsoby. Může vás to zpomalit nebo to zpomalit váš mozek a přejít až v demenci. A abych se přiznal, to není vůbec hezká představa. Vůbec na to nechci myslet a snažím se zůstat dál pozitivní.“

Deset bývalých hráčů se chystá podat na Rugby Football League žalobu. Více v příspěvku Martina Charváta

Právníci bývalých hráčů, kteří plánují žalobu na samotnou Rugby Football League tvrdí, že všichni jejich hráči trpí neurologickými komplikacemi. Goulding tvrdí, že pro hráče, kteří utrpěli zranění hlavy, není dostatečná ochrana. V průběhu kariéry upadl nejméně třikrát do bezvědomí a poté prý musel během několika dní znovu hrát.

„Nikdy jsem nedělal nic jiného, než hrál ragby. V 15 letech jsem se upsal Wiganu, a zase jsem jen a pořád hrál rugby, tehdy už na ligové úrovni. Není v mém životě moc jiných věcí, které by to mohly způsobit,“ říká Goulding.

Mezi dalšími hráči, kteří plánují podání žaloby, jsou bývalý reprezentant Walesu Michael Edwards i reprezentanti Skotska Jason Roach a Ryan MacDonald. Přestože je všem třem kolem padesáti, i u nich už byla diagnostikována počínající demence.

Bývalý ragbista Robert "Bobbie" Goulding | Foto: Darren Walsh | Zdroj: Reuters

„Doufám, že se bude brát na zdraví hráčů větší zřetel, než to bylo za nás. Je potřeba věnovat větší pozornost případným zraněním hlavy, ale třeba i kotníků a kolen, místo toho, aby dostali injekci proti bolesti a neměli čas případné zranění dostatečně vyléčit,“ vyjádřil se Robert Goulding, který přes své právníky od zástupců anglické profesionální ragbyové ligy bude požadovat odškodnění za nedbalost.

Důvodem podání nemá být jen finanční kompenzace, ale zvýšení důrazu na bezpečnost hry spojené s testováním a diagnostikou hráčů tak, aby se v co největší míře předešlo pozdějším komplikacím.