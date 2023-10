Ragbisté Nového Zélandu smetli Argentinu. Zahrají si popáté finále světového šampionátu

Ragbisté Nového Zélandu jsou popáté ve finále mistrovství světa. V Saint-Denis porazili Argentinu hladce 44:6 a budou usilovat o čtvrtý titul, kterým by se v čele historických tabulek odpoutali od Jihoafrické republiky. Právě se spoludržiteli rekordu se mohou utkat 28. října ve finále. Jihoafričané nastoupí v druhém semifinálovém zápase v sobotu proti Anglii. Saint-Denis (Francie) 7:01 21. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ragbisté Nového Zélandu si zahraji finále světového šampionátu. V semifinále smetli Argentinu | Zdroj: Profimedia

Hvězdou semifinálového utkání byl Will Jordan, který položil tři pětky. Na šampionátu ve Francii jich zaznamenal už osm a je v tomto směru nejlepším hráčem turnaje. Navíc tak vyrovnal rekord šampionátu, o který se dělí se slavnými krajany Jonahem Lomuem, Julianem Saveou a Jihoafričanem Bryanem Habanou. O dvě pětky se postaral Shannon Frizell a po jedné si připsali Jordie Barrett a Aaron Smith.

‚Pro nás je to všechno. Víc než Bůh.‘ Ragby je na Novém Zélandu fenoménem Číst článek

„Chutná to skvěle. Pro tenhle tým je to neprobádané teritorium. Před čtyřmi lety jsme na semifinálové překážce ztroskotali. Jsem na mužstvo hrdý, ale ještě nemáme hotovo. Čeká nás těžký zápas bez ohledu na to, s kým budeme hrát. Za ten další týden jsme vděční,“ řekl Jordie Barrett s odkazem na porážku s Anglií.

Argentinci se prosadili jen díky dvěma trestným kopům Emiliana Boffelliho v prvním poločase, po němž prohrávali 6:20. Po přestávce už nebodovali a do finále ani na třetí pokus neprošli. V pátek 27. října se pokusí zopakovat třetí místo z roku 2007.

„Skórovali z každé příležitosti, kterou měli. Je to úžasný tým a dneska byli lepší o parník. Nedokázali jsme se přiblížit hře, kterou jsme chtěli předvést. Hodně mě to vzalo. Náš sen o finále je pryč, ale pořád nám tu ještě zbývá nějaká práce," uvedl argentinský kapitán Julián Montoya.