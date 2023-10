Jihoafričané ukradli Angličanům výhru. Trestný kop zahrávat neměli, myslí si ragbista Šuster

V semifinále světového šampionátu v ragby Anglie proti Jihoafrické republice tahala téměř celý zápas za delší konec. Po porušení pravidel při mlýnu v 77. minutě a následném proměněném trestném kopu Handrého Pollarda ale utkání v samém závěru ztratila. Nejen o této vypjaté situaci mluvil v rozhovoru pro iROZHLAS.cz sportovní ředitel České ragbyové unie Roman Šuster. Praha 14:27 22. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Boj mezi ragbisty Angličanů a Jihoafričanů v semifinále mistrovství světa | Foto: Eliot Blondet / ABACAPRESS.COM | Zdroj: Reuters

Vypjatý duel mezi Anglií a Jihoafrickou republikou výrazně ovlivnila situace ze 77. minuty, kdy byl po porušení pravidel při mlýnu nařízen trestný kop pro Jihoafrickou republiku. Rozhodli podle vás sudí správně?

Myslím si, že ta situace úplně správně posouzena nebyla. Trestný kop se měl zahrávat na druhou stranu. Situaci jsem důkladně nestudoval, ale když jsem to viděl včera v televizi, tak to bylo špatně písknuté.

Čím si vysvětlujete, že bylo v utkání vidět hodně chyb od obou týmů především v útočné fázi?

Počasím, ale i charakteristikou týmů, jak hrají. Protože hodně pršelo, tak to byl velký boj a používali hodně kopy. Zároveň tam hrála roli nervozita a tlak na výsledek. Šlo o extrémně důležitý zápas.

Co říkáte na skvělý vstup Anglie do utkání?

Před zápasem jsem tipoval, že vyhraje Jižní Afrika. V průběhu utkání jsem byl přesvědčený, že to bude naopak. Anglie byla většinu zápasu lepším týmem, ale bohužel se jim nepodařilo v závěru skórovat, což se povedlo Afričanům. Vzhledem k tomu, že Afričané dali jedinou pětku utkání, tak si to tak nějak zasloužili.

I když ten mlýn ze 77. minuty byl hodně sporný, kdy to trestný kop proti Anglii neměl být. Anglie byla celý zápas lepší, Jižní Afrika tahala za kratší konec a Angličanům vítězství tak trochu ukradli.

Zápas ozdobil i drop gól Owena Farrella. Co si o této nestandardní situaci myslíte?

Byl super. Vůbec nebylo jednoduché to takhle kopnout. Farrell byl pod tlakem a kopal to z dálky. Šlo o krásnou individuální akci a mohla rozhodnout o vítězství Anglie. Bohužel to pro ni tak nedopadlo.

Co očekáváte od finále, kde na sebe narazí Nový Zéland a Jihoafrická republika?

Byl bych rád, aby se hrálo pěkné a útočné ragby. Nový Zéland bude mít navrch, jejich hra je mi podstatně sympatičtější než u Afričanů.