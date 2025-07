Spojení sportu a komunity. ‚Po covidu hledali lidé kontakt s okolím, tak vznikly run cluby,‘ říká trenér

Silové tréninky, jóga a teď běh. Za poslední roky se ve světě rozmohly takzvané run cluby, tedy běžecké kluby. Amatérští sportovci se sejdou a společně uběhnou určitý počet kilometrů po připravené trase. Trend se začal objevovat mimo jiné i na sociálních sítích, i díky nim se ze společných běhů stal fenomén současnosti. Zda se jedná opět jen o krátkodobou módu a jak celý koncept vznikl popsal trenér a běžec Šimon Kocourek, který run cluby pořádá. Praha 15:43 14. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Organizujete společné běhy pro veřejnost, tedy run cluby. Jaký je o akce zájem, kolik tak průměrně dorazí lidí?

BAVSE vzniklo původně jako značka oblečení, ale my jsme nechtěli být jen to a zároveň nepořádat třeba pouze run cluby. Akcí pořádáme mnohem víc a snažíme se přetvořit a spojit pohyb, sport, komunitu a vzdělání do něčeho, co dává smysl. V Česku tak vzniká vlastně nové médium pro zdravý životní styl.

Velikou součástí toho jsou právě zmíněné společné běhy, které pořádáme i ve spojení s panelovými diskusemi či nějakou aktivitou navíc, z které si ti lidé něco odnesou. Může to být zážitek nebo právě nějaká rada a typ, které můžou potom amatérští sportovci aplikovat do své vlastní praxe a do svých tréninků.

Na každý běh dorazí zhruba 80 až 100 lidí. Někdy i více. Záleží na tom, jak je akce velká. Je tomu tak i proto, že takovéto společné běhy a run cluby jsou momentálně velkým trendem, který za námi do Česka přišel pravděpodobně z velké části z Ameriky a ze západu.

Zmiňoval jste panelové diskuse. Ty se týkají pouze běhu, nebo je to spíše obecně o sportu, o nějakém zdravém životním stylu?

Záleží na akci. Na běžeckých akcích jsou panelové diskuse skládány tak, aby se zabývaly právě tím během. Tedy aby si lidé nejen zaběhali, ale aby získali i nové informace od trenéra, který ten běh vede.

Například okolo pražských půlmaratonů a maratonů jsme řešili přípravu na závody a také to, jak by měl vypadat tréninkový týden, jak by měla vypadat strava před závodem a celkově tedy přípravu. Na léto připravujeme další běžecký event, kde se ta panelová diskuse bude zabývat tím, jak běhat přes letní část sezony, čemu se vyvarovat a proč vlastně v létě běháme pomaleji. Budeme tedy řešit, jak s horkým počasím a vedrem pracovat.

Díky partnerům je většina akcí zadarmo, samozřejmě za něco se i platí, ale výběhy, které jsme zatím pořádali nebyly zpoplatněné.

‚Začátek změny‘

Předpokládám, že na tyto akce chodí spíše mladí. Jaký je tak věkový průměr zájemců?

Kdybych to měl popsat generačně, tak je to většinou skupina generace Z až mileniálové. Jsou to ale obecně lidé, kteří jsou na cestě ke zdravějšímu životnímu stylu, jsou na začátku nějaké změny a celkově se o pohyb začínají více zajímat. Nejčastěji je to tedy skupina lidí ve věku 20 až 30 let.

Jsou u vás běhy nebo i jiné akce zaměřené na výkon, měří si běžci svůj čas? Protože právě měření času třeba na chytrých hodinkách vytváří v lidech často nadbytečný tlak na vlastní výkon. Jaký na tohle máte názor vy, jak to vnímáte?

Osobně se považuji za amatérského sportovce, takže mě můj výkon zajímá. Tyto aktivity jsou ale zaměřené spíše pohodověji a klidněji. Je to přeci jen komunitní event založený spíše na networkingu, komunitě a na lidech.

Díky run clubům mají lidé prostor se skrz pohyb spojit a seznámit se s někým novým. Mohou si tak najít nové kamarády nebo se naopak potkat s někým, s kým se dlouho neviděli. Ty běhy jsou tak většinou velmi pohodové a udělané tak, aby je zvládl každý. Když víme, že nás čeká velká účast, tak běh rozdělíme do více skupin, ať už dle vzdálenosti nebo dle tempa.

More than Miles: Run Clubs are Lifestyle Brands.



From Berlin Braves to Puresport, run clubs are evolving into cultural collectives.



Searches for “run clubs near me” are up 200%.



Read full blog https://t.co/RcDlRxl0NU#Redtorch #SportOnSocial #RunningCulture pic.twitter.com/zylXQq4vtb — Redtorch (@REDTORCHltd) July 8, 2025

Vy už jste to trošku naznačil, ale vnímáte za poslední rok rostoucí zájem o běžecký sport? Myslíte si, že na to mají vliv právě sociální sítě?

Určitě. Myslím si, že to úplně původně začalo postcovidovou érou, kdy si ti lidé možná spoustu věcí uvědomili, navrátili se více k sobě a po konci všech karantén hledali zpátky komunitu a nějaký určitý fyzický kontakt. Tím to vlastně začalo. Teď je to velký trend nejen tedy díky sociálním sítím.

Podobné akce jsou pořádány všude po Praze, po Čechách a i všude po světě. Lidé zkrátka chtějí být součástí a za akcemi jezdí i dost daleko. Je to ale i proto, že jsou to smysluplné akce, kde se lidé mohou potkat a seznámit se. Sociální sítě to samozřejmě jenom podporují.

V minulých letech chtěli například všichni cvičit jógu, byl to takový fenomén především na sociálních sítích. Díky tomu vzniklo i spoustu nových jógových kurzů a tak dále. Nemyslíte si tedy, že běh bude zase jen nějakým krátkodobým trendem?

Kdybych to měl posoudit jako trenér a jako někdo, kdo run cluby pořádá, tak je to určitě boom a aktuální trend. Může to být krátkodobé a určitě přijde zase něco nového. V letech 2017 a 2018 byl například velký trend CrossFit a funkční trénink.

Zároveň si ale myslím, že díky tomu, že běh je tak strašně dostupný, může ho dělat každý a stačí k němu jen tenisky a třeba sportovní kraťasy, tak ten trend přetrvá trošku déle. Podobně na tom je i již zmíněná jóga, ke kterou stačí jenom podložka.