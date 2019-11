Olympiáda bez Ruska by byla pro světový sport vážná situace, varuje český expert na doping Polák

Účast ruských sportovců na olympijských hrách v Tokiu je v ohrožení. Největší země světa stále, podle Světové antidopingové agentury WADA, dostatečně neprokázala, že v ní už nefunguje státem řízený doping. Podle Michala Poláka z Českého antidopingového výboru by ale neúčast ruských sportovců na olympiádě měla pro sport daleko horší dopad. Moskva 8:28 26. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rusové omilostnění sportovní arbitráží v Pchjongčchangu startovat nebudou | Foto: Issei Kato | Zdroj: Reuters

Na olympiádě v Tokiu možná budou Rusové opět závodit jen jako neutrální sportovci. Myslí si to jeden z nejzkušenějších členů českého antidopingového výboru Michal Polák.

„Olympiáda v Tokiu v roce 2020 bez Ruska, to by byla pro světový sport dost vážná situace. Víme, že Olympijský výbor a další organizace mají ruské sponzory, jako je třeba Gazprom,“ připomíná Polák, který byl i na posledním - listopadovém zasedání organizace WADA v Katowicích.

„Ruská strana pohrozila, že pokud nebudou nebudou moct ruští sportovci startovat na olympiádě, tak oni nebudou mít zájem olympiádu vysílat, což by byl další problém.“

Samozřejmě by při neúčasti Rusů byla olympiáda ochuzena po sportovní stránce, ale možná ještě větší dopad by měla z pohledu byznysu - a na to Polák ukazuje. A podle něj je reálná varianta, že by v Tokiu - stejně jako na posledních zimních Hrách v Pchjongčchangu - mohli startovat jen vybraní Rusové pod neutrální vlajkou

„Tato varianta se pravděpodobně zopakuje, protože nějací ruští sportovci by tam asi být měli,“ myslí si Polák.

Přestože je podle Světové antidopingové agentury situace v Rusku výrazně lepší než kolem roku 2014 - v době státe řízeného dopingového systému, stále se ještě najdou příklady, které dokážou přitížit Rusku i v současnosti.

„Je pravda, že měli odstoupit i trenéři, kteří ten doping dodávali. Bohužel se ale stalo, že když přijeli nezávislí experti z WADA, tak zjistili, že oni tam pořád trénují. Rusko je hrozně velké a dohledat v něm, jestli v tréninkových střediscích ti trenéři stále jsou, je dost těžké.“

A i vzhledem k tomu podle Michala Poláka z Českého antidopingového výboru to směrem k velmi důležitému kongresu WADA - 9. prosince v Paříži - nevypadá s Ruskem úplně nejlépe.