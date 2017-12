Rusové se mohou zúčastnit olympijských her v Pchjongčchangu, startovat budou pod neutrální vlajkou

Kvůli dopingovému skandálu byl suspendován Ruský olympijský výbor. MOV vycházel ze závěrů dvou komisí, které prověřovaly podezření ze státem řízeného dopingu v Rusku a individuální případy podvodů při olympijských hrách v Soči.

Umožnění startu "čistých" ruských sportovců pod neutrální vlajkou znamená, že nebudou nastupovat v národních barvách a po případných triumfech jim nebude hrát ruská hymna.

IOC suspends Russian NOC and creates a path for clean individual athletes to compete in @PyeongChang2018 under the Olympic Flag https://t.co/bKA9rpbd3y