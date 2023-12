‚Pořád nejsem stoprocentně zdravá, bude to bolet.‘ Sáblíkovou čeká první závod na 5000 metrů v sezoně

První závod na 5000 metrů v sezoně čeká v neděli rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou. Na třetím podniku Světového poháru v norském Stavangeru se trojnásobná olympijská vítězka bude snažit navázat na vydařený vstup do seriálu. Poté, co před dvěma týdny dojela v Pekingu druhá na trojce, je v průběžném pořadí Světového poháru druhá za dosavadní suverénkou Ragne Wiklundovou z Norska. Stavanger 14:36 1. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sáblíkovou čeká první závod na 5000 metrů v sezoně (ilustrační foto) | Foto: Ju Huanzong | Zdroj: Profimedia

„Pořád nejsem stoprocentně zdravá, ale měla bych být ve stavu, aby mě to o víkendu nepoznamenalo. Pětka bude těžká, bude bolet, na tomhle ledě hodně, to je všem jasné. Zároveň je to hrozně důležitý závod, protože je to kvalifikace na mistrovství světa,“ uvedla Sáblíková.

Šestatřicetiletá rychlobruslařka se může představit i v sobotním závodě na 1500 metrů. „Zda nastoupím, se rozhodnu podle pocitu na pátečním tréninku,“ řekla.

Sáblíková se po návratu z asijského úvodu seriálu na pár dní zastavila doma v Česku, tento týden se přesunula na sever Evropy. „První úkol byl aklimatizovat se na evropský čas, s tím mívám problémy. Docela se mi to podařilo, občas se sice probudím v pět hodin ráno, ale jinak to jde,“ řekla svěřenkyně trenéra Petra Nováka.

„Na co si ale těžko zvykám, to je málo světla v Norsku: svítá tady kolem deváté hodiny ráno a ve čtyři odpoledne je zase tma. Ale týden se to dá vydržet,“ pousmála se s tím, že se jí vždy v Norsku líbí. „Mám ráda místní halu, je tady skvělé jídlo, jen je těžký led, ale to bude stejné pro všechny,“ řekla.

Rodačka z Nového Města na Moravě si pro třetí díl seriálu nedává konkrétní cíl. „U mě je to pořád stejné, chci mít hlavně dobrý pocit z toho, že jsem na ledě nechala všechno. V posledním závodě jsem sice skončila druhá, ale teď to bude úplně jiný příběh. Cítím se fajn, snad to dobře dopadne,“ přála si Sáblíková.

Česká reprezentantka bude jedinou z favoritek, kterou ve Stavangeru čeká první pětka sezony. Nizozemská hvězda Irene Schoutenová, na této trati úřadující olympijská vítězka i mistryně světa, zajela při národní kvalifikaci nejrychlejší čas sezony 6:42,24.

V tabulkách ji následují krajanky Marijke Groenewoudová a Sanne in 't Hofová. Wiklundová, jež ovládla oba dosavadní závody na 3000 metrů v seriálu, v říjnu vyhrála norský šampionát v Bjugnu s časem 7:14,02.