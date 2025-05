Jsem hamoun, medaile chci vozit pořád, směje se kanoista Fuksa. Po odpočinku se vrací k tréninku

Rychlostní kanoista Martin Fuksa si po olympijském triumfu v Paříži v roce 2024 prodloužil dovolenou, ale hned na první akci potvrdil svou výjimečnost. Dominoval na nominačních závodech v Račicích, kde vyhrál všechny jízdy, do kterých nastoupil. Přitom naposledy začínal tak pozdě s přípravou v roce 2016 po sezoně ve vojenském přijímači.

„A potom následující sezonu 2017 jsem měl snad jednu z nejlepších. Tak jsem si říkal, že mi třeba odpočinek pomůže a pořád to může být super. Zatím se ukazuje, že je to fajn,“ řekl Martin Fuksa, který ale doufá, že forma ještě bude stoupat. Už teď z ní má dobrý pocit.

„Určitě jsem na tom líp, než jak jsem si myslel. Manko kilometrů na vodě je docela velký. Poctivě si píšu tréninkový deník a vím, kolik zhruba za rok najezdím a kolik mám najeto před sezonou. Letos je to o pár tisíc nebo stovek kilometrů míň. A to je znát. Na druhou stranu si myslím, že se projevují roky, jak k tomu přistupuju. Všechno dělám na sto procent a tak jak mám, což si tělo pamatuje, takže jsem se do toho rychleji dostal,“ chválí si olympijský vítěz z Paříže.

Fuksa trénuje od konce loňského kalendářního roku. Zaměřuje se výhradně na svůj sport, na ostatní mu čas nezbývá.

„Je to asi způsobené i tím, že chci něco dohnat. Hlavně dělám věci, které mi pomáhají v kanoistice. Ať už je to pádlování, běhání nebo posilka,“ prozradil Martin Fuksa. Přestože vyhrál olympijské hry, třikrát se stal mistrem světa a dvanáctkrát evropským šampionem, motivaci na začátku nové sezony nepostrádá.

„Po olympiádě jsem měl takové chvilky, kdy jsem si říkal, co budu dělat, když už jsem všechno získal. Pak jsem začal s tréninkem a to byla nejlepší volba. Zjistil jsem, že mě to pořád baví a naplňuje. Teď už můžu být klidný. I kdyby se mi odteď nikdy nic nepovedlo, tak už úspěchy za mnou jsou. To mi asi bude stačit, ale já jsem hamoun a budu těch úspěchů chtít víc,“ směje se Fuksa a dodává, že touha vozit domů medaile ho stále neopouští.

Uspět bude chtít Martin Fuksa na velké akci také před domácím publikem. V červnu bude Labe aréna Račice pořádat po deseti letech mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice.