Rychlostní kanoista vodním slalomářem a naopak. Na mladé české vodáky čeká nový systém kvalifikace

„Trochu mi to připadá jako kombinace, když to převedu na zimní sporty, běhu na lyžích a slalomu,“ popisuje v nadsázce trenér juniorské reprezentace vodních slalomářů Jiří Kratochvíl.

Doslovně by to tedy vypadalo tak, že by slalomářka Šárka Strachová na cestě za úspěchem musela na lyžích i běhat, nebo naopak Lukáš Bauer by se musel potýkat na svahu s brankami. Rychlostní kanoisté totiž budou závodit i ve vodním slalomu a naopak.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Věnují se vodnímu slalomu, nebo rychlostní kanoistice, teď ale potřebují zvládnout oba sporty. O novém systému kvalifikace mezi juniory natáčel Jan Suchan

„Je to úplně jiný než můj sport, takže to bude zajímavý,“ říká pro Radiožurnál vodní slalomář Jakub Krejčí.

Aby to totiž nebylo tak jednoduché, závodit se nebude ani podle klasických pravidel jednotlivých sportů. Vodní slalom začne skokem z rampy a nepojede se na divoké, ale stojaté vodě, kromě projíždění branek musí navíc závodníci předvést eskymácký obrat, tedy otočku o 360 stupňů, při které se dostanou hlavou pod vodu.

Výsledky ze slalomářské a rychlostní části se sečtou a v každé kategorii, tedy kajaku i kanoi mužů a žen se na mládežnické OH kvalifikuje nejlepších šest evropských závodníků, ale musí být z různých zemí. Pokud se Čechům zadaří, můžou navázat na své předchůdce. Před čtyřmi lety získali na hrách mládeže v Číně tři medaile. Slalomářky Martina Satková a Amálie Hilgertová slavily stříbro a bronz, rychlostní kanoista Kryštof Hájek bral také bronz.

Deblkanoisté už nebudou jezdit vrcholné závody. 'Po ME v Praze skončíme,' reaguje Jonáš Kašpar Číst článek

„Zkoušel jsem už i slalom doma a myslím, že se mi dařilo,“ přiznává rychlostní kanoista Tomáš Hradil.

Ten ve své domovské rychlostní kanoistice nebude na kvalifikaci v Barceloně pádlovat rovně, ale opíše tvar číslice osm. Což může být pro slalomáře problém, tuší trenér národního týmu rychlostních kanoistů Pavel Hottmar.

„Myslím si, že asi nejtěžší ze všeho je ta osmička na rychlostní kánoi. Stabilita tím, že je postavené těžiště velmi vysoko, je náročná a loď nemá kormidlo. Myslím si, že to je nejtěžší,“ předpovídá Hottmar.

Důvod pro kvalifikačního 'kočkopsa' je ten, aby se omezil počet startujících kanoistů na OH mládeže. Takhle jich tam dohromady poletí 58 a závodit budou tentokrát už zvlášť v obou sportech, jinak by jich musel být dvojnásobek.

Ale protože Jakub Krejčí s Tomášem Hradilem přiznávají, že myšlenka na cestu do Buenos Aires je pro ně velká motivace, budou v kvalifikaci dělat, co umí. I ve sportu, který příliš neumí.