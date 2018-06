Bramborový hattrick. Kajakářka Kožíšková skončila znovu čtvrtá, medaili chce z nejdelší tratě

„Před závody jsem říkala, že budu spokojená se čtvrtým místem, ale už by to chtělo prolomit, jinak už si dám hattrick čtvrtých míst. Už je to třetí Evropa v řadě, co jsem čtvrtá na kilometru. Dala jsem se do kupy a jsem ráda, že jsem to zvládla,“ řekla Radiožurnálu po finále na tisíc metrů Anna Kožíšková.

Závod jsem podělal, říká po pátém místu na kilometrové trati kajakář Dostál Číst článek

Kajakářka zopakovala čtvrtá místa z loňského mistrovství Evropy v Plovdivu a předloňského šampionátu v Moskvě. Za medailí zaostala o více než dvě sekundy.

„Medailové pozice, jako mají kluci, to nejsou. Ale aspoň nějak držím ženskou kolej,“ smála se věčná optimistka.

Vybojovat svou první velkou medaili a zlomit bramborovou sérii bude moct kajakářka Kožíšková znovu dnes. V B-finále na pětistovce ještě určitě ne, ale kdo ví, jak se vyspí na nejdelší pětikilometrovou distanci, která by jí mohla jako mistryni světa v maratonu sedět.

„U mě to pak souvisí s psychikou. Jakmile začnu být špatná, slábnu, nemám na nic chuť a jsem unavená. Ale všechno se zlepšuje, baví mě závodit, těším se, tak uvidíme,“ říká česká reprezentantka.

S kanoistikou začala až v 16 letech. Do té doby se závodně věnovala sjezdovému lyžování. Není divu, když se narodila v Jablonci. Milovnice zimy a kryokomory si tak v bělehradském parnu pochvaluje hlavně bazének v zázemí. Voda v něm má zhruba 11 stupňů.

„Díky bohu, že ho vzali sebou. Hlavně pro Kožíškovou, ta je prudce přehřívací, jakmile se jedná o sportovní činnost. Pro mě je to absolutní záchrana,“ znovu se směje Anna Kožíšková.