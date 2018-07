‚Není podpisovka jako podpisovka.‘ Josef Dostál si autogramiádu v Račicích zorganizoval sám

Jako malý v kanoistice moc vzory neměl, ale teď je tím, kdo rozdává podpisy na mistrovství republiky. Kajakář Josef Dostál vylezl v Račicích z lodi jako republikový šampion na kilometru a žíznivý se kromě vody začal shánět po moderátorovi. Račice 9:11 21. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český kajakář Josef Dostál | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

Dostál měl stručnou prosbu: „Ať vyhlásí, že mám večer autogramiádu, ať to řekne třeba třikrát, ať děti přijdou,“ poprosil trojnásobný olympijský medailista a mistr světa.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Josef Dostál získal dva domácí tituly a šel se podepisovat

Celá akce byla jeho nápad. „Zmiňoval jsem to mezi klukama, že by bylo fajn donést si podpisové kartičky. Nechal jsem si i vyrobit samolepky ‚Dostál style,‘ které nejsou zrovna levné. Investuju do toho, aby se mladí měli čím inspirovat a taky aby věděli, že jsme normální lidi,“ řekl Radiožurnálu.

A mladší závodníci samozřejmě měli radost, že se mohou nejen vidět, ale třeba i vyfotit s úspěšným závodníkem. To vše jen pár hodin poté, co kajakář získal dva domácí tituly – na kilometrové trati a ve čtyřkajaku, do kterého letos usedl poprvé.

Pro Dostála to byla ta příjemná varianta autogramiády. „Je něco jiného, když za vámi přijde sběratel, který se tím živí, chce po vás 100 podpisů a pak to rozprodává. To není moc příjemné. Ale když za vámi přijdou malé děti a vy vidíte, že jsou nervózní jen z toho, že vás vidí. To člověka hřeje u srdce,“ vypráví a napodobuje dětské hlásky.

Zase o něco známějším se může stát Josef Dostál za měsíc na světovém šampionátu v Portugalsku. Republikové mistrovství už se ho o víkendu týkat nebude.

V Račicích bude víkendový program patřit další české hvězdě, Martinu Fuksovi. Kanoista dvě domácí prvenství už získal, jenže jeho cíl je mnohem smělejší, chce jich hned sedm.