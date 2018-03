Dostál na soustředění dře i nakupuje. 'Mají tu mé velikosti,' směje se od mexických hranic

Chodí koukat na kosatky a v kavárně už ho znají. Rychlostní kanoista Josef Dostál už na soustředění v americké Kalifornii strávil víc než rok života. A dřinu si zpestřuje třeba i zápasem NHL, na který ho do Anaheimu pozval Ondřej Kaše. Chula Vista, San Diego/USA 13:05 25. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Josef Dostál | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

„Co mě na té dřině pořád baví? Naštěstí dokážu nějak vypnout a na tu dřinu zapomenout. A podívat se na jiná místa po světě je docela dobré,“ vypráví na Radiožurnálu o trénincích na předměstí San Diega Josef Dostál.

Trojnásobný mistr světa a olympijský medailista trénuje v příjemném prostředí na západě USA. Chula Vista je jen pár kilometrů od mexických hranic.

„Letos je nás tu docela hodně, vlastně celá kajakářská reprezentace z Dukly, což je asi deset lidí. S trenéry možná i patnáct. Dohromady už jsem tu za soustředění strávil víc než rok. Mám tu i své rituály: Po dopoledním tréninku chodím na kafe a už mě tam všichni znají, takže skoro jako doma,“ usmívá se.

Když byl malý, zkoušel to Josef Dostál i s hokejkou a jistě i proto vzal teď ve Spojených státech do ruky telefon a napsal do Anaheimu, tam hraje Ondřej Kaše, který zařídil lístky na NHL.

Na NHL přes Instagram

„Prostě jsem mu napsal Instagramu. Ondra je super mladý kluk a je z Kadaně, odkud je můj trenér. V létě jsme ho tam potkali na soustředění. Viděli jsme hrát Kačery se St. Louis. Fandili jsme Anaheimu, protože jsme od nich dostali lístky. Kačeři prohráli, ale na druhou stranu hrál za St. Louis Vladimír Sobotka, který dal gól,“ svěřuje se s hokejovým zážitkem.

Ve volném čase chodí dvoumetrový hromotluk rád nakupovat. „Mají tu levné věci a mají tu i velikosti na mě. Američani jsou asi větší, než Češi. Pak chodíme na oceán na ryby a vidět skákat kosatky, do vzduchu, to se neomrzí.“

Před sebou má Josef Dostál letní vrchol v podobě mistrovství světa rychlostních kanoistů v Portugalsku. „Přípravu jsme museli změnit, protože jsem měl na podzim výpadek. Takže víc trénujeme, ráno místo projetí máme vytrvalost. A po každém posilově přidáváme 50 shybů navíc. O Portugalsku už se mi skoro i zdá,“ přiznává ze soustředění v americké Chula Vistě Josef Dostál, který bude na světovém šampionátu obhajovat titul mistra světa z minulého roku z Račic.