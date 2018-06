‚Milej Portoši, tohle je moje trať.‘ Josef Dostál si na evropské zlato věřil už před startem

„Portugalec Fernando Pimenta mi v žaludku ležel nejvíc. Obzvlášť, když se do půlky držel se mnou. Říkal jsem si: ‚Tohle, milej Portoši, ne. Tohle je moje trať, tebe tady porazím.‘ Myslím, že i ostřílení borci ze mě měli velký respekt už před startem," řekl v rozhovoru pro Radiožurnál mistr Evropy na 500metrové trati Josef Dostál.

Josef Dostál si na zlato z půlkilometrové trati věřil už před startem

Vyplatila se vám taktika zabrat v polovině. Měl jste dost sil?

Poloviny jsem měl vyrovnanější než ostatní. Myslím, že první polovinu jsem měl rychlejší, než tu druhou, takže jsem to nepřepálil jako ostatní. Výsledný čas jsem ještě neviděl, nějaké vlaštovky mám, ale musíme se na to podívat s trenérem a zhodnotit to.

Kdy jste začal věřit, že to vyjde na zlato?

Před startem

A jak jste spokojený s vystoupením tady v Srbsku?

Páté místo na kiláku není špatné, ale mrzí mě, že jsem nevyužil celý svůj potenciál. A to dnešní vystoupení se mi moc líbilo. Možná to zní dost arogantně, že jsem věděl, že je to na první místo. Ale já k pětistovce takhle musím přistupovat, jinak nemá smysl nastupovat.

Takže cesta domů bude veselá? Zlato veze i Martin Fuksa.

Pro mě je to první individuální evropský titul. S pětistovkou je spokojenost, s kilákem víme, že do mistrovství světa musíme něco udělat, máme ještě deset týdnů přípravy.

Nedávno jsem vyhlásil, že bych na olympiádě rád bojoval o tři medaile, tak teď budou mírné změny. Trénink už tomu přizpůsobujeme a teď ho budeme přizpůsobovat ještě víc.