Vysoká škola a blížící se narození potomka. ‚Začínám si plnit vedlejší úlohy v životě,‘ říká Dostál

Kajakář Josef Dostál vybojoval na mistrovství Evropy v Račicích třetí medaili pro českou reprezentaci. Po dopoledním čtvrtém místě na olympijském kilometru získal bronz na trati 500 metrů. V cíli si s ním povídal reportér Radiožurnálu Sport František Kuna. Račice 19:29 21. června 2025

Jste spokojen se třetím místem na 500metrové trati na domácím mistrovství Evropy?

Jsem velice spokojený.

Byl to těsný závod, předjel vás Varga a Španěl Graneri. Ukazuje se, že jižani to zvládají lépe, protože začínají trénovat dříve.

Na konci sezony se jim tolik dobře nejezdí. Já to mám naopak opačně, na začátku sezony jezdím pomalu a s tím, jak se otepluje voda, tak přidávám na rychlosti.



Čtvrté místo na kilometru a teď tedy i třetí. Jak budete hodnotit vaše individuální vystoupení v sobotu?

S výsledky jsem velmi spokojen. Samozřejmě škoda, že tam ta desetinka nepadla v můj prospěch na obou závodech. Byla by z toho dvě druhá místa místo třetího a čtvrtého. Samozřejmě jsem ale s výkonem spokojený. S ohledem na to, co jsme letos natrénovali, tak je to až zázrak, jak se mi letos daří.

Budu se ještě snažit trošku vypilovat formu na mistrovství světa. Má se nám narodit v příštích týdnech miminko, tak uvidíme, kolik bude síly do trénování. Přece jen rodina má přednost.



Člen čtyřkajaku Daniel Havel přiznal, že s otcovstvím je větší ‚plačka‘, že tady skoro obrečeli s Radkem Šloufem stříbro na čtyřkajaku. Jak si myslíte, že byste se mohl změnit vy?

Já do citových výlevů kluků moc nevidím. Troufám si ale říct, že to je velmi dojemné, když se vám po dlouhé době podaří zajet medaile na domácím šampionátu. I já jsem si to v minulosti obrečel, ale teď přiznávám, že mě ty sportovní výsledky zas tolik netankují. Spíše se mi uroní slzička, když koukáme s Anežkou v porodnici na to, jak se tam hýbe miminko. To mě dostává do kolen.



Po olympijských hrách už nemůžete vyhrát více. Máte pět olympijských medailí, teď další z evropského šampionátu, je momentálně cíl mistrovství světa?

Je to opravdu krásné vyjmenování těch výsledků. Cílem mistrovství světa samozřejmě je, ale asi si začínám plnit vedlejší úlohy ve svém životě, které byly doteď vedlejší.

Jedna z nich je vysoká škola, kde jsem byl den před domácím šampionátem na zkoušce, kterou jsem úspěšně zvládl. Další mě čeká v úterý a ve středu už se za odměnu chystám s Honzou Boxerem a s Honzou Rumunem na ryby.



Pojedete tedy v neděli pět kilometrů?

Ano, pojedu. Doufám, že tentokrát ujedu více než pět záběrů. Minule jsem totiž zlomil pádlo.