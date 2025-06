Závod na 500 metrů i deblkánoe. Fuksa bude bojovat na mistrovství Evropy v Račicích o další medaile

I když na mistrovství Evropy rychlostních kanoistů startuje Martin Fuksa ve třech disciplínách, zvládne během víkendových finále i trénovat. Stříbrná medaile na kilometru ho neuspokojila natolik, aby si dovolil odpočívat. Hned po závodě, tedy ještě v sobotu dopoledne, plánoval, jak se zlepšit před závodem na 500 metrů. Račice 7:35 22. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Fuksa | Zdroj: Profimedia

„Ještě rozhodně plánuji trénovat, protože si nezasloužím, abych netrénoval. Nepředvedl jsem stoprocentní výkon, jenom devadesátiprocentní. Abych se stal mistrem Evropy, tak to holt nestačí. Teď si určitě odpočinu, dám si nějaký oběd a k večeru půjdu na nějaký lehčí trénink, abych byl ready,“ říkal Martin Fuksa poté, co vylezl z lodi a předtím, než dostal na krk stříbrnou medaili z domácího mistrovství Evropy.

V neděli má v plánu dohromady dva závody, kromě pětistovky klekne do lodi ve finále deblkanoistů s bratrem Petrem. Závody na kilometr a 500 metrů přitom nedělí ani 24 hodin.

„My samozřejmě se závažími a s různými věcmi trénujeme taky. Co se týče lodi, tak buďto za sebou potáhnu nějakou flašku, která mě bude hodně brzdit, anebo si okolo lodi omotám nějaký gumicuk, který mě bude brzdit. Záleží podle toho, jak hodně budu chtít tu brzdu cítit. Ještě se domluvím s trenéry a něco vymyslíme. Chtěl bych tu pětistovku vypálit a nejlépe to pálit až do cíle,“ dodal v sobotu olympijský šampion z Paříže.

Jestli Martin Fuksa trénink nepřehnal, se uvidí už po deváté hodině, kdy ho čeká finále na pětistovce. O medaile deblkanoistů pojede za další tři hodiny. Start je v plánu minutu po poledni.

VICEMISTR EVROPY C1 1000m, č.4

