Místo semifinále relax. Martin Fuksa má klidnější program, postoupil přímo do boje o medaile

Obě rozjížďky ovládl. Martin Fuksa ušetří síly a aby mu bylo fyzicky ještě lépe, odpovídal chvíli po závodě už v malém bazénu s ledovou vodou. I tak se regeneruje u kanálu v Montemoru před jízdami o medaile.

„Myslím, že na pětistovku je to jedno, protože semifinále se jede dopoledne a finále až někdy v půl páté. Byla by to lehká psychická zátěž, takhle si v klidu dojdu na snídani a nebudu mít stresové věci, jako najet do startovacího bloku, být někde včas…,“ vyprávěl na Radiožurnálu Fuksa.

Byl to jeden z jeho cílů, postoupit rovnou do finále na obou tratích. Navíc letos je to o trochu cennější.

„Na kilometru je postupové místo dobré. Protože ‚semíčko‘ je v sobotu dvě hodiny před finále. Je fajn ušetřit síly a nejet ho,“ vysvětloval.

V pátek bude obhajovat zlato z posledních dvou mistrovství světa na 500metrové trati, v sobotu se pokusí navázat na stříbra z Milána a Račic na kilometru.

„Budu se samozřejmě snažit prát se o ty nejpřednější umístění. A bylo by skvělé, kdybych se tu koupal s medailí,“ vzkazuje z bazénku se studenou vodou.

Martina Fuksu dnes čeká obhajoba zlaté medaile na pětistovce, stejně jako kajakáře Josef Dostála. Oba hned za sebou, po půl šesté večer na kanálu v Montemoru.

V semifinále na 1000 metrů budou bojovat o postup do finálového závodu i deblkanoisté Filip Dvořák a Tomáš Janda, deblkajak Jakub Špicar, Daniel Havel a kajakářka Anna Kožíšková.

Skvělý @martinfuksa vykročil do světového šampionátu kanoistů v Portugalsku fantasticky. Vítězství v rozjížďkách na tratích 500 i 1000 metrů jej poslala rovnou do finálových jízd obou disciplín. pic.twitter.com/PPiI8dwr57 — SPORT INVEST (@SPORT_INVEST) 23 August 2018