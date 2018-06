Dvojnásobný mistr Evropy Fuksa: Rozjezdy jsou pomalejší, šetřil jsem se na finiš

„Přál jsem si, že bych mohl získat dvě zlaté, povedlo se. Někdy je těžké dávat si takovéhle cíle, protože člověk je musí splnit a větší cíl si nejde dát, ale já jsem si věřil, i když to byly náročné závody. Je vcelku jednu, o kolik člověk vyhraje, důležité je, že má zlatou medaili,“ řekl v cíli v rozhovoru pro Radiožurnál kanoista Martin Fuksa.

Na pětistovce kralujete už 6 let, ale po první polovině trati jste byl až čtvrtý, až pak jste výrazně zrychlil. Takový byl taktický plán?

Ani nevím, ale letos už mám najeté kilometrové tempo. Rozjezdy jsou lehce pomalejší a nechávám si víc sil na finiš. Když jsem byl mladší, většinou jsem to přehulil a pak jsem jel z toho, co jsem si nabral na začátku. Čím víc stárnu, tak možná měním taktiky, sám nevím.

Když jsem viděl, že soupeři jedou rychle, věděl jsem, že nemůžou mít tolik sil na finiš, jako budu mít já. Maličko jsem se na to šetřil a doufal, že to bude stačit. A zase to stačilo.

Po medailovém ceremoniálu jste sledoval závod Josefa Dostála, co jste na to říkal?

Pepa je na pětistovku v posledním roce dvou nepřekonatelný. Ne, že bych od něj nic jiného nečekal, ale on sám chtěl vyhrát, bylo to na něm vidět. Gratuluju mu a doufám, že tahle naše šňůra vítězství potrvá co nejdéle a bude se dařit i jiným klukům z týmu.

Jaké cíle si dáváte do odpoledního finále na 200 metrů?

Hned po pětistovce moc sil není, ale už jsem po ceremoniálu a určitě se ještě stihnu trošku zregenerovat. Na dvoustovku je potřeba taky síla, ale už to vydržím. Je to fakt sprinterská trať, je to kousek. Nebudu vůbec přemýšlet, od začátku do konce pojedu naplno, kopnu loď do cíle a uvidím, kolikátý skončím.