Jenom kanoistika mě v životě nebaví, přiznává Dostál. K vrcholu sezony přistupuje jinak než obvykle
V úterý už budou úřadující olympijští vítězové Martin Fuksa a Josef Dostál zkoušet vodu na kanálu v Miláně. Ve středu totiž začíná mistrovství světa v rychlostní kanoistice. Českým favoritům šampionátu se ale rok po olympijském zlatu honí hlavou něco trochu jiného.
Úřadující olympijský vítěz, rychlostní kanoista Martin Fuksa se před mistrovstvím světa podíval do zrcadla. Uklidnilo ho to.
Poslechněte si, co říkají před mistrovství světa rychlostní kanoisté Martin Fuksa a Josef Dostál
„Mám z toho nervy, ale zrovna dnes ráno jsem byl v koupelně a říkal jsem si: ‚Hele, ty z nich máš respekt a stres, ale co mají říkat oni? Ty jedeš proti nim, ty jsi mistr světa, olympijský vítěz, oni z toho musí být mnohem víc nervózní, než ty.‘ Strašně mě to uklidnilo na pár minut, “ říkal na letišti Martin Fuksa. Právě v Itálii získal před deseti lety první zlato z mistrovství světa.
Trochu jinak přistupuje k vrcholu této sezony kajakář a také majitel zlaté medaile z posledních her v Paříži Josef Dostál.
Život je pestrý
Po deseti letech se toho u obou reprezentantů dost změnilo. Navíc s vědomím splněného snu v podobě zlaté medaile z olympiády. A u Dostála také v souvislosti s čerstvým otcovstvím.
Jinými slovy – rok před olympijskými hrami to pro Dostála bylo úplně jiné než teď.
„Jenom kanoistika mě v životě nebaví. Jsou tam jiné věci, které potřebuji dělat, abych měl život komplexní. Loni jsem se od nich oprošťoval, ale když jste prostě v řece, muškaříte, je sedm večer a vy víte, že byste měli jet domů, abyste si odpočinuli, ale ryby začnou brát, tak tam do těch desíti večer jsem,“ přibližuje Dostál.
„Druhý den jsem strašně unavený, takže to neodtrénuji, jak bych měl, to ale k životu prostě patří. Dopřávám si to, že můžu nasávat život plnějšími doušky než loni,“ dodává.
Kromě Dostála a Fuksy mohou na medaile myslet i další české posádky. Radiožurnál Sport bude o výsledcích informovat v pravidelných vstupech.