Pádlová alchymie. Rychlostní kanoisté bojují proti klouzání pádla mýdlem nebo bahnem

Někteří sportovci před důležitým výkonem žmoulají v ruce talisman pro štěstí, to jiným stačí v dlani kousek obyčejného mýdla. Řada rychlostních kanoistů si před závody právě mýdlem maže části pádel. Drogerie v maďarském Szegedu, kde se aktuálně koná mistrovství světa, tak dost možná hlásí zvýšené tržby. Szeged 9:57 23. srpna 2019

„Vezme se mýdlo, co měly babičky na umyvadle, a v něm je z jedné a někdy i z druhé strany taková díra, jak tím závodníci šoupou po žerdi toho pádla,“ vysvětluje šéftrenér českých kanoistů Pavel Hottmar.

Malé zelené mýdlo, které má Hottmar v ruce, je na jedné straně ohoblované. To opotřebení ale zatím není tak výrazné, takže je možné, že tohle mýdlo má v Szegedu premiéru. Ne každý z českých reprezentantů ale kvůli údržbě pádla musí nutně do drogerie, třeba kajakář Lukáš Trefil si vystačí s hrstkou hlíny.

„Nikdy mi to nějak nepomáhalo, tak si beru vždycky hrst tady toho jílovitého bahna, tím stejným způsobem to přejedu ve vodě a to pádlo se odmastí,“ vysvětluje Trefil.

„Je to k tomu, aby to pádlo nebylo mastné a dobře se drželo. Když je to pádlo mastné, tak to ve vodě tak klouže a může se stát, že při záběru ruka úplně ujede po žerdi, a to je úplně špatně,“ dodává Trefil.

Laik by možná řekl, že mýdlem potřené pádlo bude spíš víc klouzat než naopak. Jak ale čeští kanoisté vysvětlují, každý má svůj vlastní styl.

„Je pravda, že je to hodně individuální. Já už dlouho nejezdím, ale co si tak matně vzpomínám, tak jsem si ruce mastil o vlasy. Ne že by bylo dobré mít úplně mastné ruce, ale s určitým přírodním filmem má někdo pak grip lepší,“ šéftrenér Pavel Hottmar.

„Někdo třeba dělá, že si vezme úplně jemný smirek a ojede si tím to pádlo. Ale to já třeba nedělám,“ dodává k alchymii týkající se péče o pádla Lukáš Trefil.