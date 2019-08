Lepší to asi být nemohlo, pochvalují si rychlostní kanoisté podmínky na mistrovství světa v Szegedu

Mohou mít natrénováno, jak chtějí, ale když jim špatně zafouká, nic s tím neudělají. Jestli je nějaký sport hodně závislý na počasí, je to bezpochyby rychlostní kanoistika. Elitní závodníci se v těchto dnech sjeli do Szegedu, kde se koná mistrovství světa. A na podmínky v Maďarsku si zatím stěžovat nemohou… Szeged (Maďarsko) 9:30 23. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Fuksa (vlevo) a jeho bratr Petr Fuksa. | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková | Zdroj: ASC Dukla

„Pro mě to je suprové. Foukalo do zad, což mi vyhovuje. Paráda, lepší to asi být nemohlo,“ pochvaluje si Petr Fuksa pro Radiožurnál podmínky v Szegedu. „Souhlasím s bráchou. Do zad nám vyhovuje, tak doufám, že to takhle vydrží,“ dodává jeho bratr Martin.

Bratři Petr a Martin Fuksovi ve svém úvodním závodě v Szegedu skončili na deblkanoi třetí v rozjížďce na kilometru a k postupu do semifinále české posádce kromě dobré formy pomohly i příznivé podmínky.

Vlídné počasí u závodního kanálu ale rychlostním kanoistům samozřejmě nikdo nezaručí. Právě Martin Fuksa se i vinou nepříznivého větru vrátil bez medaile z Evropských her a počasí v Minsku nepřálo ani kanoistce Janě Ježové. Zato podmínky v Maďarsku jsou podle osmadvacetileté reprezentantky prakticky ideální.

„Jsou perfektní. Ještě jak to nejde nějak ze strany, je to regulérní. Mně to vyhovuje,“ říká Ježová.

Co sportovce v Maďarsku přeci jen může trochu limitovat, jsou vysoké teploty, které se aktuálně v Szegedu pohybují přes den okolo 30°C. Zatímco někteří kanoisti by možná přivítali mírné ochlazení, jiní si tropické počasí naopak pochvalují.

„Na dvoustovku je to rozhodně lepší. Sprinteři mají rádi teplo. Ještě fouká do zad, takže je to úplně super. Když takhle vydrží počasí, tak jsem maximálně spokojený,“ říká kanoista Filip Šváb, který v Szegedu bojuje o postup na olympijské hry na dvousetmetrové trati.

Důležité bude, aby regulérní podmínky vydržely v Maďarsku i v následujících dnech, kdy se pojede o medaile. Šampionát končí v neděli.