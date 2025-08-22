Stříbro pro Fuksu. Rychlostní kanoista v závodě na 500 metrů na mistrovství světa nestačil na Petrova
Kanoista Martin Fuksa získal na mistrovství světa stříbro v závodě na 500 metrů. Ve finále ho porazil ho Rus Zachar Petrov. Pro olympijského vítěze z kilometru Fuksu je to 15. medaile ze světového šampionátu.
Ruský kanoista v neutrálních barvách byl od začátku trati kousek před českým reprezentantem a náskok uhájil až do cíle. Zvítězil o 44 setin sekundy. Fuksa usiloval o celkově čtvrtý světový titul, v Miláně nenapodobil deset let starý triumf ze závodu na 500 metrů. Stejně jako na loňském šampionátu neolympijských disciplín skončil druhý.
Jenom kanoistika mě v životě nebaví, přiznává Dostál. K vrcholu sezony přistupuje jinak než obvykle
Číst článek
S finálovým výkonem nebyl spokojený. „Musím říct, že to byla bohužel asi zatím nejhorší jízda, co jsem tady absolvoval. Vůbec jsem si nemohl jet to svoje, to je škoda. Jsem samozřejmě rád, že budu stát na stupních vítězů, ale čekal jsem od sebe víc. Nedá se nic dělat, musím teď sebrat všechny síly a soustředit se na zítřek. Ještě je jedna šance,“ řekl v nahrávce pro média s vyhlídkou na závod na olympijském kilometru.
V něm bude v sobotu obhajovat titul z Duisburgu 2023. Může tam Rumunovi Catalinu Chirilovi vrátit těsnou porážku z červnového ME v Račicích, kde pro změnu ovládl pětistovku.
Na stříbrný úspěch z mistrovství Evropy nenavázal čtyřkajak Michal Kulich, Daniel Havel, Jakub Špicar a Radek Šlouf, který na pětistovce obsadil šesté místo. Od medaile ho dělila více než sekunda. Na vítězné Portugalce ztratili Češi 1,70 sekundy.
Česká posádka byla spokojenější s umístěním než s výkonem. „Místo je to hezké, ale asi bychom byli radši, kdyby se nám ta jízda trochu více povedla. Nebylo tady takové ideální tempo, nepovedlo se nám dostat do ideálního tempa a skluzu té lodi, co bychom potřebovali. Ale šesté místo je hezké,“ shrnul nejzkušenější člen týmu Havel.
Soulad z evropského šampionátu v Račicích čtyřkajak na MS nenašel. „Každá jízda byla lepší a lepší, ale něco nám tu chybělo k té dokonalosti, abychom byli konkurenceschopní s těmi prvními třemi loděmi,“ doplnil Špicar, který má ještě s Havlem šanci uspět na deblkajaku. Tam jsou rovněž vicemistry Evropy. V sobotu je čeká semifinále.
Kanoista Antonín Hrabal obsadil osmé místo ve finále sprinterské dvoustovky. Nechal za sebou jednoho soupeře. Zvítězil Artur Gulijev z Uzbekistánu.
Kanoista Antonín Hrabal obsadil osmé místo ve finále sprinterské dvoustovky. Nechal za sebou jednoho soupeře. „Přál bych si samozřejmě předjet víc lodí. Ale tím, že to bylo (dosažený čas) pod 40 sekund, tak jsem spokojený. Já jsem tady podal ten nejlepší výkon. Myslím si, že jsem si to pošetřil na to finále,“ řekl. Zvítězil Artur Gulijev z Uzbekistánu.