Úspěšné mistrovství Evropy rychlostních kanoistů. Češi mají z Račic pět medailí, titul získal jen Fuksa

Česká výprava získala na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice v Račicích dohromady pět medailí. Zlato a stříbro vybojoval Martin Fuksa. Na kilometru neuspěl podle svých představ, když dojel druhý. A to ho hodně trápilo. Račice 13:20 23. června 2025

„Myslel jsem na to celý den. Když jsem usínal v noci, zdálo se mi o tom. Ale teď už to přebolelo a je tady titul, to je nejlepší vzpomínka,“ přiznává Martin Fuksa, že ho stříbrná medaile na kilometrové trati mrzí.

Po závodě na 500 metrů má třináctou zlatou medaili z mistrovství Evropy a oslavit ji mohl se svojí rodinou. Vítězova manželka měla při vyhlašování v rukou dceru Emily, tatínek Martin jí ještě ze stupňů vítězů hodil květinu a pak si jí chvíli vzal do náručí.

„Viděla mě u nějakých domácích závod, ale tohle jsou první mezinárodní. Tak jsem moc rád že jí dneska pověsím na krk, včera měla stříbro, tak dneska zlato,“ těšilo Fuksu.

Byla to během začátku nedělního programu jediná chvíle, kdy se na oslavu zlaté medaile hrála česká hymna. Poměrně blízko k tomu byl také český čtyřkajak, který má po čtyřech letech medaili z velké akce, je stříbrná.

A to po tvrdém tréninku a s novým mužem v posádce, Michalem Kulichem. Jakub Špicar se tím pádem posunul, jak posádka říká, do třetí díry. A zbývají nám dva muži, kteří medaili prožívali v cíli hodně emotivně.

„Jo, my jsme takový plačky, takoví ti tatínci, co už ty emoce mají trochu posunuté, než ti mladí kluci. Takže jsme si spolu pobrečeli,“ přiznal člen posádky Daniel Havel.

„Jednoznačně. Já jsem naposledy brečel v Tokiu. Na druhou stranu, jak tak vzpomínám, tak je to moje první medaile od toho roku a bylo to pro mě emotivní. Ještě jednou tolik kvůli tomu, že jsem měl loňskou absenci. Jsem opravdu hrozně dojatý, hrozně šťastný,“ potvrzuje Radek Šlouf.

A když čtyřkajaku seberete prvního a posledního, dostanete také nakonec stříbrnou posádku deblkajaku Havel, Špicar.

„Byl jsem z toho čtyřkajakového úspěchu nadšený. Zároveň jsem si po Světovém poháru na doublu, kde jsme byli druzí, chtěl něco takového zopakovat, nechtěl jsem vyhořet. Před startem jsem se klepal jako osika, byl jsem dost nervózní, Jak benjamínek, který jde na start,“ přiznal Špicar.

Dostál slaví bronz

Josef Dostál byl nejprve čtvrtý na kilometru a bronz oslavil na poloviční trati. Jenže přiznává, že teď má trochu jiné starosti. To, že se stane otcem, není už otázku měsíců, ale spíš týdnů.

„Já jsem rád, že při mě stojí i snoubenka, která je v pokročilém těhotenství. Že se přijela podívat na závody a zafandit mi,“ Dostál

„Pepa to určitě vždycky prožívá. Když jde Pepa na start, tak si vyhrnu tričko, nechám ho dát pusu břichu a i to miminko mu pak přeje hodně štěstí,“ říká Dostálova snoubenka, také kajakářka s aktuální soutěžní pauzou, Anežka Paloudová.

Česká výprava získala na domácím šampionátu pět medailí a soutěžní víkend zakončil na pětikilometru Dostál.

„Račice byly nad očekávání, i když po Světovém poháru to bylo zklamání. Ale já jsem naprosto spokojený a těším se na mistrovství světa v Miláně,“ těší Dostála výsledky na mistrovství Evropy.

Tím skončil evropský šampionát. Vrchol sezony v podobě mistrovství světa je na programu v druhé polovině srpna v italském Miláně.