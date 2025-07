S napětím očekávám, co přinese Rallye Bohemia. Na nové auto si pořád zvykám, hlásí jezdec Pech

V poledne začne v Mladé Boleslavi 52. ročník automobilové Rallye Bohemia. Na startu nebude chybět plzeňský jezdec Václav Pech s navigátorem Petrem Uhlem. Poprvé se ale v této soutěži představí s vozem Citröen C3 Rally 2, na který si zatím desátý muž průběžného pořadí mistrovství republiky zvyká. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport přiznal, že na celkové výsledky extra nekouká, ale hledí především na dobrou symbiózu s novým závodním automobilem. Rozhovor Mladá Boleslav 10:54 12. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Pech (archivní foto) | Foto: Honza Ján | Zdroj: ČTK

Václave, jak jste sžitý s novým autem?

Právě, že moc ne. V některých chvílích už tomu docela věřím, ale pak přijde závod v Hustopečích a nebo v Plzni na vodě a najednou jsem si nejistý. Zanalyzoval jsem si to a je to o tom, že nové auto je mnohem kratší než Focus. Vůz je obratnější a mám strach, že mi to někdy uklouzne. Ve Focusu jsem měl na všechno hodně času a reakce byly pomalejší. Zažité návyky jsou jiné a ještě to chce čas.

Kolik času jezdec potřebuje, aby si mohl říct, že už se dostal do optimálního stavu?

Probírali jsme to před sezonou a táta mi říkal, že to bude zase rok učení. V duchu jsem si říkal, že to tak nebude, protože jsem věděl, že auto je funkční. Vše mi padlo do ruky, fungovalo to, dobře brzdilo, takže jsem si ze začátku říkal, že to bude rozhodně trvat kratší dobu než rok. Teď ale vím, že to asi bude klidně ten rok.

Jak hodnotíte dosavadní tři podniky mistrovství republiky, které jste absolvoval?

Nic moc. První podnik na Šumavě se nám povedl, kdy jsme dosáhli docela pěkných časů i pěkného výsledku. Pak už jsme na to ale nenavázali, kde v Českém Krumlově jsme udělal dvě velké chyby a odstoupili jsme hned na začátku. Hustopeče mi nevyšly vůbec, protože jsem překombinoval motivaci a nastavení auta ještě k horšímu. Během závodu jsme nebyli schopní to změnit a s napětím očekávám, co přinese Bohemia.

Co by tedy mohla přinést Rallye Bohemia?

Vypadá to, že přinese déšť, z čehož nejsem nadšený. Musím autu věřit ještě víc než na suchu, což není jednoduché. Kdyby bylo sucho, tak bych byl šťastnější, protože bych mohl pokračovat v tom, jak jsem skončil v Hustopečích.

Jak se těšíte na novinky, které organizátoři pro letošní ročník Rallye Bohemia připravili?

V Milovicích jsem nikdy nebyl, takže předpokládám, že to bude koncipované hlavně pro diváky, aby to měli jako na dlani. Nejvíc mě ale zajímá změna na Vinci, kdy se jede nějaká obnova. Vinec k Bohemce prostě patří.

S jakým výsledkem byste byl po závodě spokojený?

Bude mi záležet na tom, jak si budeme zase víc rozumět s automobilem. Nemůžeme pomýšlet na přední příčky, protože Hustopeče nám ukázaly, že mezi elitu nepatříme. Budeme se snažit zlepšit časy a prokousávat se dopředu.

Vypadáte v dobré fyzické kondici, nezhubl jste?

Od začátku roku jsme se do toho dali s Petrem. Podařilo se mi zhubnout 25 kilogramů. Přes třicet let jsem neměl takovou váhu, jako mám teď. Cítím se dobře, ale paradoxně výsledky nemám. Zhubnul jsem díky krabičkové dietě a šlapání na kole.