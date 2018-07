S Nymburkem letos vyhrál titul, teď se chce prosadit v NBA. Kendrick Ray bojuje o smlouvu v Utahu

Basketbalista Kendrick Ray bojuje o smlouvu v nejslavnější soutěži světa NBA. V minulé sezoně si v dresu Nymburka tenhle Američan vyzkoušel první profesionální angažmá, pomohl mu k titulu a hned byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem NBL. Zařadil se tak po bok svých krajanů, kteří se ze středočeského města odrazili za lukrativnějším angažmá. Nymburk 14:29 15. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kendrick Ray ještě v dresu Nymburku | Foto: Facebook Basketball Nymburk

Nejvíc se do povědomí expertů a nejen nymburských fanoušků dostal čtyřiadvacetiletý Američan Kendrick Ray díky svým výkonům v posledním ročníku basketbalové Ligy mistrů a zajistil si pozici v druhé nejlepší pětce téhle mezinárodní soutěže.

Kendrick Ray je dalším z amerických basketbalistů, kteří se pokouší dostat z Nymburka do NBA

V premiérové sezoně mezi profesionály, uprostřed Evropy. V Česku se rychle rozkoukal. A mimo jiné naučil i pár slovíček.

Také během angažmá v Nymburce mu hodně pomohl ten, kvůli komu Kendrick s basketbalem ve čtyřech letech vlastně začal. Jeho o deset let starší bratr Allan Ray, který začal svou kariéru v NBA v klubu Boston Celtics. Pak nastupoval mnoho let různě po Evropě a nyní hraje v Libanonu.

„Často spolu mluvíme. Voláme si po mých zápasech, které viděl. Je to pro mě hodně důležité, protože mi dokáže dobře poradit, co bylo špatně, a kde se mám zlepšovat. Slyšet další názor je dobré, navíc brácha si všímá věcí, kterých já třeba tolik ne,“ popisuje pro Radiožurnál Kendrick.

Ten byl v dubnu vyhlášen nejužitečnějším hráčem základní části Národní basketbalové ligy. Pak rodák z newyorského Bronxu pomohl Nymburku k 15. titulu a po sezoně se s ním rozloučil.

„Chci hrát na nejvyšší možné úrovni. Jestli to bude NBA nebo Euroliga, nevím. Je to ale můj cíl,“ přiznává americký basketbalista.

Ten si koncem června bleskurychlý křídelník s ohromným výskokem splnil. Podepsal smlouvu s izraelským gigantem Maccabi Tel Aviv a vrátil se domů do Spojených států.

Tam se domluvil s vedením Utah Jazz na tom, že se pokusí o kontrakt zabojovat v Letní lize NBA. V posledních dvou zápasech dostal Kendrick Ray šanci pokaždé v základní pětce.

Pokud se do prvního týmu Utahu Jazz pro příští ročník NBA nedraftovaný Kendrick Ray nedostane, může mu klub ještě nabídnout místo v záložním týmu v G-League, kde by si mohl počkat na svou šanci.

Jistí to opět po roce přesun přes Atlantik, ale už ne do Nymburka, ale Izraele. Tam by si Ray s Maccabi Tel Aviv vyzkoušel i Euroligu.