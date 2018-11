Rozhodne 12. partie o šachovém mistrovi? Očekává se útok Caruany, Carlsen je favoritem tie breaku

„Nikdy se nestalo, že by všechny partie v zápase o mistra světa skončily remízou. Dříve se hrálo na 24 partií a hráči měli větší prostor. Věděli, že když nějakou partii prohrají, můžou to dohnat. Teď se hraje na 12 partií, to je hrozně málo. Hráči mají obavy, že když se něco nepovede, bude málo šancí na odvetu, proto je tam taková opatrnost,“ vysvětluje Radiožurnálu šachista a trenér Michal Konopka důvod, proč je série o titul mistra světa tak vyrovnaná.

Pokud by vítězstvím jednoho z nich neskončila ani dnešní dvanáctá partie, tak vítěze určí středeční tie break v podobě zrychlených partií. Nejdřív by se hrály 4 partie rapid šachu a pokud by nerozhodly ani ty, následovalo by celkem 10 partií bleskového šachu.

Tam má mnohem větší šanci úřadující světový šampion Carlsen z Norska. „Carlsen a Caurana jsou v klasickém tempu víceméně vyrovnaní, ale v rapidu a bleskovém šachu je obrovský rozdíl. Carlsen je světová jednička a Caruana v tom hodně zaostává. Carlsen bude ve zrychleném šachu obrovský favorit,“ upozorňuje šachový expert.

I proto si myslí, že Carlsenův vyzyvatel Caruana bude chtít v dnešní partii strhnout vítězství na svou stranu. Američan k tomu navíc bude mít výhodu bílých figurek, takže hru zahájí jako první.

Triumf obran

„Ze všech partií, co neskončily remízou, vyhrály bílé figury asi 60 procent. Bílý má statisticky výhodu, ale tomhle zápase je to triumf obran a už několikrát se stalo, že výhodu měly černé figury, velice se jim daří,“ vysvětluje Konopka.

Právě aktuální souboj o světový titul totiž ukazuje, že výhoda bílých figur nemusí být vždy rozhodující.

„Carlsen měl hned v první partii vyhranou pozici, pak zase Caruana. Byť všechny partie skončily remízou, jsou černé figury velice úspěšné,“ přidává Michal Konopka své postřehy z dosavadního průběhu souboje o titul mistra světa.

Závěrečná 12. partie začíná v Londýně ve 4 hodiny českého času, v případě dvanácté remízy by se tie break složený z rapid šachu a bleskových partií hrál ve středu.

game 11 of #CarlsenCaruana is a 55-move, 2.5-hour draw—the 11th in a row. one game to go. pic.twitter.com/vAQI9FxaJT — Oliver Roeder (@ollie) 24 November 2018