‚Mistrem nebude nejlepší hráč.‘ Začal boj o post světové jedničky v šachu, po deseti letech bez Carlsena

V Astaně odstartovalo mistrovství světa v klasické variantě šachu. Na konci dubna vzejde nový šachový král z dvojice Jan Něpomňaščij - Ding Liren. Titul ale možná tak trochu ztrácí prestiž. Celý svět ví, že aktuálně nejlepším šachistou světa je Magnus Carlsen, který ale po deseti letech titul obhajovat nebude. Astana (Kazachstán) 11:39 9. dubna 2023

Jan Něpomňaščij, kandidát na titul mistra světa v šachu | Foto: Pavel Mikheyev | Zdroj: Reuters

„Mluvil jsem s lidmi z mého týmu, mluvil jsem s lidmi z federace a dokonce jsem si promluvil i s Janem. A výsledek je jasný. Prostě nemám motivaci titul obhajovat a hrát další zápas. Jednoduše cítím, že nemám co získat a vysloveně už to ani nemám tolik rád,“ uvedl Magnus Carlsen.

Tolik šokující to ale pro šachový nebylo. Norský velmistr to, že nebude titul obhajovat už předtím několikrát naznačil. Přesto to ale znamená úplně novou éru. Samotná světová šachová federace FIDE by mohla přijít třeba o sponzory, když mistrem světa nebude bezesporu nejlepší hráč této generace.

„Že je nejlepším na světě, je nezpochybnitelný fakt. Když má Carlsen dobrý den, všichni ostatní hrají o druhé místo,“ podotknul ve vysílání Radiožurnálu Sport i předseda šachového svazu české republiky Martin Petr.

což ostatně Carlsen dokázal na konci minulého roku, kdy v Almaty získal takzvaný hattrick. K titulu mistra světa v klasické variantě přidal ještě ty z rapidšachu a také z bleskového šachu.

Carlsen přidal loni zaznamenal kromě vítězství v klasické variantě šachu i titul z rapidšachu a bleskového šachu.

Magnus and Messi pic.twitter.com/OxIF6e0Aod — Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) December 25, 2022

Dominance Carlsena byla a vlastně stále je nevídaná. Naposledy světové šachy podobně odskočeného hráče zažili na konci milénia, kdy probíhali legendární souboje mezi Anatoly Karpovem a Gary Kasparovem.

A právě Kasparov, se kterým je Carlsen srovnáván nejčastěji, o norském velmistrovi řekl: „Magnusova konzistentnost je fenomenální. Lidé pořád řeší jestli je lepší Fischer, Carlsen nebo Kasparov. Měřítko je vždy mezera, která odděluje mistra světa od zbytku. A v tom je Magnus úplně nejlepší. Důvod, proč je tak dlouho na vrcholu a je téměř nemožné ho porazit je jasný.“

„On je mix Fischera a Karpova. Fischerův styl byl hodně dynamický, boj, obětování, nikdy ne remíza. Karpov byl naopak konzervativní. Z minima udělal maximum. A teď si představte, že tyhle dva spojíte dohromady,“ nešetřil chválou Kasparov.

A zaslouženě, Nor je světovou jedničkou už dlouhých 12 let. Světové šachy za tu dobu žádného jiného mistra světa, než je Carlsen, neznají. A jeden z dvojice letošních kandidátů Jan Něpomňaščij a Ding Liren bude jen těžko dokazovat to, co před nimi Carlsen.

„Neuvěřitelné. Prostě neskutečné. Je to strašný pocit. Mistrem světa nebude nejlepší hráč. A každý to ví. Zase budou šachy něčím zvláštní. Když se nad tím zamyslíte, tak ten titul ztrácí hodnotu. A ví to i ten, který ho v dubnu získá, protože prostě nejlepší nebude,“ popisuje situaci v šachovém světě americký velmistr komentátor platformy chess.com a Levy Rozman.

Budoucnost Magnuse Carlsena je nejistá. Během dubna ale určitě vzejde nový mistr světa v klasické variantě šachu.