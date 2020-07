Tradiční šachové Czech Open se kvůli koronaviru mění, bude chybět mezinárodní konkurence

Červenec v Pardubicích patřil dlouhé roky největšímu světovému festivalu šachu a her. Czech Open se účastnily tisíce hráčů z celého světa. Jenže koronavirová pandemie tohle letos změní. Turnaj bude rozdělený na dvě části, ta první začne v pondělí a představí se česká špička. Pardubice 16:17 23. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šachy (ilustrační foto). | Foto: David R. Lutman | Zdroj: Reuters

Tisíce hráčů pravidelně zaplňovaly pardubickou arénu, kde spolu soutěžily hlavně v šachách, ale i dalších disciplínách, jakou jsou vrhcáby, skládání Rubikovy kostky, scrabble, nebo exotické go. Kvůli koronavirovým omezením ale bude letošní ročník Czech Openu jiný. Jiný už je i název - teď v červenci jsou to Letní šachové Pardubice 2020.

„V červenci proběhne reprezentační šachový turnaj, kde se sejde opravdu šachová špička, ti nejlepší muži, ženy a junioři. V září potom proběhne druhá část Czech Open, kde se očekává silná účast,“ popisuje předseda šachového svazu České republiky Martin Petr.

„Takže si myslím, že o co slabší bude mezinárodní konkurence, o to silnější bude domácí účast, protože ta špička si chce zahrát šachy a tohle je výborná příležitost,“ dodává Petr.

O kvalitní šachové partie tak rozhodně nebude nouze, i když to budou souboje mezi českými závodníky. Ale jména jako Viktor Láznička, David Navara nebo Petr Michalík mluví za vše. Hrát se budou i simultánní zápasy pod vedením velmistrů Sergeje Movssesjana, Jiřího Štočka nebo Vlastimila Babuly. Mezinárodní konkurence ale v letošním roce bude v Pardubicích podle ředitele festivalu Jana Mazucha chybět, a to nejen teď v červenci.

„Z některých zemí jako z Indie nebo z Ruska, odkud sem jezdila podstatná část účastníků, se sem nedostanou ani na podzim,“ lituje Mazuch.

Letošní ročník šachového festivalu tak výrazně jiný než obvykle a mimo jiné na něm bude třeba dodržovat důležitá hygienická opatření.

„Samozřejmě budeme respektovat, co nám nařídí hygiena a stát, což teď můžeme těžko předvídat. U těch menších akcí, kde bude 24 účastníků (a na šachy nechodí takové množství lidí), to asi nebude nic složitého. Co bude na konci září, to opravdu těžko předvídat,“ říká k vynuceně rozdělenému turnaji šachu a her v Pardubicích jeho ředitel Jan Mazuch.