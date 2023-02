Růst zájmu o šachy pokračuje i po období koronaviru. V online podobě zažívají boom především v Asii

Jen těžko si představit, že by koronavirová pandemie něčemu pomohl. Přesto taková odvětví existují a jedno z nich je právě svět šachu, který se v posledních třech letech těší obrovskému nárůstu popularity a to především v online podobě. Nic by na tom neměl změnit ani fakt, že Magnus Carlsen nebude obhajovat titul mistra světa. Praha 12:47 17. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Například v asijských zemích je boom obrovský. Dám konkrétní příklad: největší světové herní platformě chess.com teď pravidelně padají servery, protože zaznamenali za poslední půl rok několikanásobný nárůst v počtu přihlášených hráčů. I po covidu zkrátka boom stále pokračuje,“ říká předseda Šachového svazu České republiky Martin Petr.

Kálovská hra za poslední roky nejen že se z velké části přesunula do virtuální podoby, ale zároveň jsou i mezi světovými velmistry čím dál víc populární její zrychlené varianty jako například Rapidšach. A to s sebou nese další pozitiva - čím je hra rychlejší, tím je také atraktivnější pro diváka a toho pochopitelně začaly využívat i webové platformy.

Komentované přenosy online turnajů mnohdy poutají velmi emotivními závěry. Reportéři Daniel Naroditsky a Robert Hess na platformě chess.com na loňském Speed Chess Championship komentovali přenos pro téměř 25 milionů sledujících a to jen na Youtube.

Internetové přenosy lákají čím dál víc sponzorů. A zejména v Indii nebo třeba v Uzbekistánu se současně šachy těší extrémní popularitě. Možná i kvůli tomu, že norský fenomén Magnus Carlsen nebude obhajovat titul mistra světa.

„Éra Magnuse Carlsena byla výjimečná, hlavně pro šachy v Evropě. Teď se to možná trochu změní, protože o titul budou bojovat zástupce Číny Ding Liren a Jan Něpomňaščij, který je sice Rus, ale distancoval se od ruské invaze na Ukrajinu, a může hrát o titul mistra světa,“ předpovídá Martin Petr možnou budoucnost šachu.

Odchod Carlsena z mistrovství světa sebou bere i další možná rizika. Třeba zájem sponzorů. Za posledních 10 let se většina z nich vrhla do šachového světa jen kvůli norskému velmistrovi a tím pádem je otázkou, kolik z nich u Mezinárodní šachové federace FIDE zůstane. Jak ale Martin Petr podotýká, z celkového hlediska by to šachu mohlo spíše pomoct.

„Magnus Carlsen má spoustu svých vlastních projektů. Popularita v Asii nám naopak může pomoci v globálním měřítku, Carlsen si rozjede vlastní projekty a dohromady si myslím, že to pro šachy bude spíš dobře,“ podotýká Petr, jak by situace mohla šachu spíše pomoct.

Jestli se slova Martina Petra naplní, bude jasné nejdříve v dubnu, kdy se Něpomňašči s Lirenem utkají o titul mistra světa. I na tento zápas už streamovací platformy chystají přenosy. Třeba chess24.com, ve které má většnový podíl i Magnus Carlsen připravuje i online doprovodný program.