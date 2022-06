Skončil největší šachový turnaj v Česku. Jaké je zahrát si proti profesoinálnímu hráči?

V Praze se od 7. do 17. června konal největší šachový turnaj v Česku Prague chess festival 2022. Jaké to je zahrát si proti profesionálnímu šachistovi s ratingem neboli hodnocením v žebříčku přes 2000 si vyzkoušel i reportér Radiožurnálu Sport Vojtěch Šilhan. Praha 20:48 18. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Souboj reportéra Radiožurnálu Sport Vojtěcha Šilhana (vlevo) a ředitele turnaje Petra Boleslava | Foto: Vojtěch Šilhan | Zdroj: Radiožurnál/iROZHLAS.cz

Proti reportérovi Radiožurnálu Sport seděl ředitel turnaje Petr Boleslav, který svůj přesný rating nechtěl prozradit. „Radši bych neprozrazoval. Většinou to je tak, že hráči, kteří to moc neumí, jdou organizovat,“ vysvětlil s úsměvem Boleslav.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž z největšího šachového turnaje v Česku

Organizace se mu povedla náramně. Do hotelu don Giovani se v různých kategoriích sjelo přes 300 šachistů, včetně několika zahraničních hráčů. Právě u nich přišly jediné komplikace při jinak klidné organizaci turnaje.

„Důležité to je kvůli stále přetrvávajícím problémům s přesuny z kontinentu na kontinent. Nebylo jednoduché sem dostat dva hráče z Indie. Jinak co se týče pozvání, většina z nich je akceptovaných, což nás těší,“ přibližuje ředitel turnaje.

Jeho pozvání na letošní Prague Chess festival přijalo hned několik světových velmistrů. Nechyběli ani dva čeští reprezentanti Nguyen Van a úřadující mistr republiky David Navara. Vůbec nejlépe hodnocený hráč byl ale druhý nejlepší šachista Indie a 23. muž na světovém žebříčku Vidit Santosh Gujarathi.

„Praha je opravdu nádherná, byl jsem tu osmkrát nebo devětkrát a mám tu na některá místa krásné vzpomínky. Jsou tu milí lidé a co mám nejradši? Kuchyně. Jsme vegan, takže je to se mnou náročnější, ovšem je tu široký výběr. S výsledky tu ale spokojený nejsem. Hrál jsem pasivně a to se mi vymstilo. Místo dvou výher na začátku jsem měl prohru a remízu. Pak už jsem se nedostal do pohody. Očekával jsem od sebe lepší výsledky,“ popisoval dojmy z turnaje indický šachový velmistr.

A jak že vlastně dopadla partie reportéra Radiožurnálu Sport Vojtěcha Šilhana s ředitelem turnaje? Prohrál na čas. „I když šachista by se vzdal, takže i já se oficiálně vzdávám,“ vtipkoval poražený reportér.