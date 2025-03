Sám uprostřed oceánu? Loď musíte dobře znát, problémy řešíte každý den, říká jachtař Koláček

Milan Koláček je reprezentantem České republiky v zaoceánském sólovém jachtingu. Je například vítězem francouzského sólového šampionátu roku 2012. Zoltán Demján, první Čechoslovák na Mount Everestu, řekl, že hory skutečně spatřil, až když na ně přestal lézt. Viděl Milan Koláček moře? „Viděl. Nejvíc mě uchvátilo, když jsme jeli severním Atlantikem, tam to člověk vnímá mnohem intenzivněji. Cítíte sílu moře, víte, že jste v tom hozený,“ popisuje. Host Lucie Výborné Praha 0:21 17. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Postavil jste si sám loď a zvítězil jste na ní. Líbí se mi název té lodi „Follow me“. Říkala jsem si, je v tom nějaká ironie? Že předpokládám, že budu první a všichni ostatní pojedou za mnou? Nebo jsem ten, který určuje směr? Nebo co bylo za filozofií toho názvu?

Bylo to trošku takové nesmělé, chtěl jsem trochu i popíchnout své konkurenty. Je fakt, že to budilo potom docela ohlas. Zvlášť když jsem s lodí přijel do Francie, tak se Francouzi ptali: „Co to je Follow me? Ty jo fakt, to si dovolil loď pojmenovat takhle?!“ A ono to vyšlo hned první závod.

Titul šampiona Francie, tedy to, co se asi nepodařilo žádnému Nefrancouzovi do té doby, jste získal na této lodi... Říká se: jak pojmenujete loď, tak i poplave, ne?

Je pravda, že to tenkrát vyšlo. (směje se)

Pomůže tohle člověku v Mekce evropských jachtařů? Pochopila jsem, že v Bretani se točí celá jachtařská Evropa.

Francie je mekkou námořního, ale i sólového jachtingu. Ve Francii i důchodci, staří páni, jdou o víkendu, ale i ve všední dny.... Vidíte spoustu lidí, kteří vyjedou třeba sami, nebo s babičkou, mladí lidi... Francie je opravdu mekkou sólového, až tzv. shorthanded sailingu.

A kdokoli se to chce naučit a zlepšovat se v tom, nemá jinou možnost než se tam přesunout nebo se snažit tam být co nejvíc a sdílet to tam s nimi. Trénovat s nimi. Nic jiného se tam neprobírá.

Ideální místo pro budoucího závodníka, jachtaře Milana Koláčka. Na kolik let jste tam skončil?

Na deset.

V roce 2014 jste přestoupil na větší loď třídy Figaro 2. Závodil jste nejprve v dvoučlenné posádce a teď bychom se měli dostat k tomu, co je to Transat, protože někteří lidé tenhle pojem neznají.

Transat je závod přes Atlantik. Většina závodů, které jsou nám blíž, jsou z Francie nebo Anglie na druhý konec louže.

Buď je to New York, Karibik, nebo Brazílie. Jsou to závody, které se jedou napříč Atlantikem většinou non-stop. Ty menší – na té Follow me – mají zastávku na Madeiře nebo na Kanárských ostrovech, ale na větších lodích, Figaro a dál, se jezdí non-stop.

Je lepší být na té lodi sám, nebo ve dvou?

Každé má svoji výhodu. Když je člověk sám, opravdu může nadávat jenom sám sobě. A když je ve dvou, je důležité si dobře vybrat parťáka, protože lidi tam jsou spolu 14 dní, někdy i déle. Je důležité, aby spolu velice dobře vyšli.

Zajímá mě ta disciplína, když je člověk sám, protože vy závodíte a nikdo netleská. Jediný, kdo vás může povzbuzovat ve vaší hlavě, jste vy, jenomže bohužel v naší hlavě jsou i jiné hlasy než ty, které volají „Go, go, go!“ Co jste tak slyšel v Atlantiku uprostřed oceánu?

Často je to: co tady dělám? Proč nejsem doma? Jsem nevyspalý, je mi zima, časté je vyčerpání. Protože člověk se snaží jet na hraně, snaží se ze sebe dostat maximum, snaží se, aby loď jela co nejrychleji, aby jela správným směrem. A to člověka vysává, musí najít balanc mezi odpočinkem a tím udržet loď v nejvyšší možné rychlosti.

Takže kromě toho „co tady vlastně dělám“ se žádné jiné hlasy neozývají? Třeba: „Teď je to v háji. Odsud už se nedostanu!“

Člověk musí být připraven na to, že každý den řeší nějaké problémy. Hodně to jsou technické problémy, protože jachting je technický sport, je to mechanický sport. Takže je důležité se s tím umět poprat.

Milan Koláček, reprezentant České republiky v zaoceánském sólovém jachtingu | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

To je jedna z klíčových dovedností, které člověk musí mít, a znát tu loď velice dobře. Pak je ta fyzická část a potom mentální.

Dneska už je dobré, že máme satelitní telefon, máme WhatsApp, můžete být v kontaktu s kamarády, s rodinou, to hodně mění situaci. Ale když je tam člověk desátý dvanáctý den... Někteří šedesát dní...

