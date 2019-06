Speciální obuv, kurtka a šortky. Na Evropských hrách se soutěží také v bojovém systému sambo

Název tohoto sportu nápadně připomíná druh latinskoamerického tance, ve skutečnosti jde ale o bojový systém pocházející ze zemí bývalého Sovětského svazu. Letos se sambo dostalo i do programu Evropských her v Minsku a své zastoupení v něm měla i česká výprava. Minsk 16:43 25. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na Evropských hrách v běloruském Minsku se mimo jiné soutěží i v některých méně známých sportech. Jedním z nich je i sambo | Foto: Vasily Fedosenko | Zdroj: Reuters

V ruském překladu znamená slovo sambo sebeobrana beze zbraně a samotný zápas je v mnoha ohledech podobný sportovnímu judu. Hlavním cílem je pomocí chvatu dostat soupeře na zem do požadované polohy.

Na Evropských hrách v běloruském Minsku se mimo jiné soutěží i v některých méně známých sportech. Více si poslechněte v reportáži Lukáše Michalíka

„Oproti judu je to trochu rozdílnější v tom, že se útočí víc na nohy, páčí se a je to víceméně starý styl juda, co se chodil dřív. Teď v nových pravidlech juda pracují víc s vrškem. Tady se pracuje se spodkem, takže je to takové judo spojené se zápasem,“ srovnává pro Radiožurnál oba sporty Miroslav Vacek, který Česko reprezentoval na Evropských hrách místo zraněného Lukáše Turečka.

Sambisté na rozdíl od judistů zápasí ve speciální obuvi, místo kimona nosí vestu zvanou kurtka a místo kalhot krátké šortky.

Zatímco v Rusku a sousedních zemích je sambo hodně populární, v Česku tento sport zatím moc rozšířený není. „U nás je to malé. Většinou, když se jedná o přípravu, tak je to s tím, že se spolupracuje s judisty. Máme v Ostravě jeden klub, jeden kluk se snaží v Milovicích kousek od Prahy a Liberec. To judo hodně strhává lidi,“ vysvětluje Miroslav Vacek, že spousta zájemců dává přednost judu, ve kterém se zápasí i na olympijských hrách.

Vedle samba se jednatřicetiletý reprezentant profesionálně věnuje dnes hodně populárnímu MMA, tedy smíšeným bojovým uměním.

„Už jsem na domácí scéně hodně dlouho. Ještě takové dva tři roky a ukončím to. Pak už se budu věnovat rozvoji samba, které mě dovedlo k bojovým sportům, a podpořit tuhle věc tak, aby se dostalo na olympijské hry,“ říká ke své budoucnosti český reprezentant v sambu Miroslav Vacek.