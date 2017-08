Šampionát se hraje v jeho rodišti. Neovlivňuje mě to, doma už se cítím v Praze, říká Simon Nausch

České beachvolejbalistky Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermannová se na mistrovství světa chystají na středeční úvodní duel play off. Los jim ve Vídni moc nepřál, jejich soupeřkami budou třetí nasazené Brazilky Agatha a Duda. Úterní volný den využil k návštěvě svých známých i trenér českého páru Rakušan Simon Nausch. Vídeň 9:00 2. srpna 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká beachvolejbalistka Markéta Nausch Sluková se svým manželem Simonem Nauschem. | Foto: David Nekvinda

K tradičním vídeňským zvukům patří třeba cvakání kopyt o dlažbu. Důvěrně je zná trenér plážových volejbalistek Simon Nausch. V hlavním rakouském městě se narodil a velkou část života žil. „Teď už se cítím doma v Praze. Z Vídně pocházím, vždy se můžu vrátit. Můj život se teď ale odehrává jinde,“ prozradil Radiožurnálu Nausch.

Kdyby měl vzít svou ženu Markétu na jeho nejoblíbenější místo ve Vídni, nešli by moc daleko od areálu pro mistrovství světa. „Kousek od něj jsou tenisové kurty, u kterých se nachází vedlejší rameno starého Dunaje,“ říká Rakušan. Při procházce Vídně zdejší rodák upozorňuje na různé zajímavosti a je na něm znát, jak má své město rád.

Při zápase ale nemyslí na to, kde zrovna je. „Chci, aby můj tým hrál dobře. Jestli jsem v rodném městě nebo někde jinde, mě neovlivňuje,“ tvrdí. Podlé své svěřenkyně a manželky Markéty Nausch Slukové by ale jejich týmu mohlo pomoci manželovo spojení s Rakouskem. V případě dřívějšího vypadnutí domácích párů by fanoušci mohli podporovat krajana.

„Simon tady byl dlouho pojmem v beachvolejbalovém světě. Přehodil se k nám, ale jeho jméno pořád znají. Doufám, že fanoušky by to mohlo dostat na naši stranu,“ přeje si Nausch Sluková. Play off začne pro ni a Barboru Hermannovou, stejně jako pro druhý český pár Hoidarová Kolocová – Kvapilová, ve středu.