San Antonio překvapilo Phoenix, Johnson obral vteřinu před koncem o míč Duranta a rozhodl

Basketbalisté San Antonia v NBA překvapivě zvítězili na palubovce Phoenixu 115:114, i když prohrávali až o 20 bodů. V koncovce ale dokázali duel senzačně otočit. Vítězný koš dal Keldon Johnson vteřinu před koncem poté, co obral o míč Kevina Duranta. Los Angeles Clippers zdolali Orlando 118:102, přestože už postrádali hráče, které poslali výměnou za Jamese Hardena do Philadelphie.

Phoenix šel do zápasu oslabený o elitní střelce Bradleyho Beala a Devina Bookera, přesto od začátku utkání vedl a jeho náskok narostl až na 20 bodů. Spurs se ale ve druhém poločase nadechli k velkému náporu.

Do poslední minuty šel Phoenix stále s pětibodovým vedením, jenže pak dal dva koše hvězdný nováček Victor Wembanyama včetně smeče rovnou z doskoku sedm vteřin před koncem.

Domácí vyhodili míč na Duranta, který čekal, že ho soupeř fauluje a on z trestných hodů zápas rozhodne. Jenže Johnson mu místo toho lehce sebral míč a snadným košem dokonal obrat.

„Snažil jsem se získat míč a viděl jsem, že ho (Duranta) má Tre (Jones) v rohu. Říkal jsem si, že to přinejhorším bude faul. Něco jsme udělat museli,“ uvedl Johnson po zápase.

Phoenix viděl faul

Podle trenéra Phoenixu Franka Vogela to faul na Duranta byl. „Akorát to rozhodčí neodpískali. Dostal přes ruku, než mu ten míč vyrvali. V těchhle situacích se snažíme dostat rychle míč na hráče, co má z trestných hodů úspěšnost 90 procent, a to se nám povedlo,“ řekl Vogel. Spurs zdolali Phoenix po devíti porážkách ve vzájemných zápasech.

Johnson byl s 27 body nejlepším střelcem San Antonia, Wembanyama měl 18 bodů stejně jako Devin Vassell. „Byla to skvělá odpověď,“ řekl trenér Spurs Gregg Popovich, jehož tým v předchozím zápase utrpěl debakl s Los Angeles Clippers. „Udělali jsme bambilion chyb, ale o těch tahle hra je. Nepřestali jsme hrát a to je na tom nejlepší. Jsem opravdu hrdý,“ dodal legendární kouč.

Suns táhl Kevin Durant s 26 body a stal se dvanáctým hráčem v historii NBA, který pokořil hranici 27 tisíc nastřílených bodů.

Harden ještě nehrál

Los Angeles Clippers ještě neměli k dispozici novou posilu Hardena, jenž se k týmu připojil necelé dvě hodiny před zápasem, ani hráče, které za něj poslali do Philadelphie - Nicolase Batuma, Marcuse Morrise, Roberta Covingtona a K.J. Martina.

Přesto si s přehledem poradili s Orlandem. Přitom vstup do zápasu se jim nepovedl a v první čtvrtině dali jen 13 bodů. Pak ale zabrali a rozhodli ve třetí části, kterou ovládli 41:21.

A to především zásluhou Russella Westbrooka a Paula George, kteří ve třetí dvanáctiminutovce dali dohromady 30 bodů. George byl s 27 body nejlepším střelcem Clippers, Westbrook přidal 18 bodů, z toho 16 ve třetí části.

Výsledky NBA: Cleveland - New York 91:109, LA Clippers - Orlando 118:102, Phoenix - San Antonio 114:115.