San Antonio ukončilo sérii proher. Wembanyama zapsal druhý triple double v NBA, předvedl deset bloků

„Dnes jsem se cítil skvěle. Začali jsme dobře, měli jsme tam výkyvy, ale tak to zkrátka v NBA chodí. Spíš jsme byli nahoře,“ uvedl Wembanyama. Deset bloků nasbíral jako první hráč od ledna 2021, kdy se to povedlo Clintu Capelovi, který tehdy také zaznamenal triple double.

Triple double s deseti bloky předvedl Wembanyama jako čtvrtý nováček po Marku Eatonovi, Ralphu Samsonovi a Davidu Robinsonovi, jenž to zvládl dokonce třikrát. „Je to talentovaný hráč po všech stránkách, což dnes dokázal. Udělal pro výhru od všeho něco,“ řekl trenér San Antonia Gregg Popovich.

Wemby was elite on both ends and dropped a TRIPLE-DOUBLE in the Spurs' win against the Raptors 🌟



27 PTS

14 REB

10 BLK



This is the first triple-double INCLUSIVE of blocks since 01/22/21 🤯 pic.twitter.com/Xy57UqNsA9