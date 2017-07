Šance byla malá, ale zkusil jsem to, říká Štybar o svém pokusu v závěrečné etapě Tour de France

Cyklisté na Tour de France mají po třech týdnech v sedle volno. Slavný závod vyhrál opět a počtvrté v kariéře Brit Chris Froome. V poslední etapě v Paříži zkoušel zaútočit na etapové vítězství český cyklista Zdeněk Štybar. Nakonec ho ale peloton dojel. V cíli s ním pak mluvil reportér Radiožurnálu Tomáš Kohout. Rozhovor Paříž 21:53 23. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český cyklista Zdeněk Štybar před úvodní časovkou | Zdroj: Reuters

Zdeňku, gratuluji ke statečnému výkonu v závěrečné etapě. Pět kilometrů do cíle jste to nakopnul, jak moc jste doufal, že by to mohlo vyjít?

Myslím, že šance byla malá, ale zkusil jsem to. Věděl jsem, že je to lehce zpátky po větru, ale na rovině samozřejmě peloton letí. Dal jsem tam větší placku dopředu, protože jsem to v závěru chtěl doopravdy zkusit.

Vyčítal byste si hodně, kdybyste to aspoň nezkusil?

Myslím, že jo. Dneska to bylo takové, že týmy to chtěly kontrolovat, ale nikdo nebyl vyloženě favorit na poslední spurt. Takže jsem doufal, že by se to v jednu chvíli mohlo zastavit, ale nezastavilo.

Jaká pro vás byla letošní Tour?

Dost těžká. Bavili jsme se s kluky, balík byl hodně unavený a na všech bylo znát, že Tour byla letos hodně těžká.

Co vám nejvíc utkví v paměti?

Asi první vítězství s Marcelem a Galibier (jeden z vrcholů v 17. etapě, pozn. red.).

A co vítězství Chrise Frooma? Mnozí mu vyčítají, že nevyhrál etapu, zaútočil pouze jedinkrát, ale přeci jen žlutý dres to není jen tak…

Samozřejmě ne každý rok to může být tak, že vyhraje etapu a bude o třídu dál. Myslím, že letos k němu byli ostatní v kopcích vyrovnaní, ale měl lepší časovky, které rozhodly.

Konec Tour de France je přelomové datum. Lidé se baví o budoucnosti, tušíte něco o té vaší?

Ještě ne, ale doufám, že tento týden se to zlomí a budu vědět víc.

Jaké je vaše přání?

Abych byl spokojený a měl skvělý příští rok.

A krátkodobější přání... Co relaxace po Tour?

Těším se na svého syna Lewise a na manželku.