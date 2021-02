Kokain v kapkách do nosu. Parkuristka Vingrálková uspěla s terapeutickou výjimkou a může závodit

Fanoušci českého parkuru se na začátku týdne dočkali rozuzlení kauzy reprezentantky Sáry Vingrárlkové. Osmnáctileté reprezentantce hrozil kvůli pozitivnímu testu na přítomnost kokainu v těle až několikaletý distanc. Rozhodčí komise českého olympijského výboru ale nyní jezdkyni udělila terapeutickou výjimku. Dokument má server iROZHLAS.cz k dispozici. Praha 7:17 26. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sára Vingrálková | Foto: Josef Malinovský | Zdroj: www.jezdci.cz

Loni v březnu překvapila Vingrálková splněním kvalifikačního limitu pro olympiádu. Radost však záhy vystřídaly obavy, protože měsíc nato měla pozitivní dopingový test po závodech pražské Chuchli.

„Podstoupila jsem ji s čistým svědomím, bez jakýchkoliv obav. O to víc mě šokovalo, že výsledek byl pozitivní. Je mi jasné, co obnáší role sportovkyně. Mám zodpovědnost nejen vůči sobě, ale také vůči koním, své rodině, lidem, co mě podporují i fanouškům. Čestně prohlašuji, že jsem vědomě nepozřela ani jinak neaplikovala žádnou zakázanou látku. Věřím a doufám, že se to brzo vysvětlí,“ uvedla tehdy Vingrálková.

Jak se později ukázalo, zakázanou látkou, která se do těla osmnáctileté reprezentantky dostala, byl kokain.

V dokumentu Rozhodčí komise Českého olympijského výboru, který má server iROZHLAS.cz k dispozici, je uvedeno, že Vinglárkové byla udělena terapeutická výjimka na jednorázové užití Bonainova roztoku.

Bonainův roztok Roztok poprvé představil francouzský chirurg Dr. Jules Aristide Bonain (1860-1934) v roce 1898 jako anestetikum před paracentézou bubínku a ve stejném složení se používá dodnes.

Ten mimo jiné obsahuje mikrokrystalickou látku, kterou v minulosti s oblibou užíval například psychoanalytik Sigmund Freud a dnes hlavně vysoce postavení manažeři.

Zároveň je ale kokain stále považován za účinné anestetikum v oblasti ušní, krční i oční medicíny. Podle nálezu komise měl Vingrálkové posloužit právě k tomuto účelu.

Kapky z Motola

Ke krvácení z nosu došlo u Vingrálkové 11. června, když na závodech v pražské Chuchli spadla, narazila hlavou do překázky a udeřila se do obličeje.

O den později se olympijská naděje českého parkuru zúčastnila i dalšího závodu v dostihovém areálu na kraji Prahy, ale udělalo se jí nevolno, spustila krev z nosu a tak se rozhodla raději navštívit nemocnici v Motole.

Právě tam byl Vingrálkové Bonainův roztok aplikován, ta však podle svých slov netušila, že zakázanou látku obsahuje.

„Problém byl v tom, že v ordinaci mi při ošetření nosu aplikovali lék. Ve snu by mě nenapadlo, že zrovna v tu chvíli porušuju antidopingová pravidla. Motala se mi hlava, nebylo mi dobře, a tak jsem složení preparátu neřešila,“ hájila svoji léčbu Vinglárková.

Kapky nejspíš skutečně zabraly a následující den, tedy 13. června, se mladé Sáře udělalo lépe a znovu seděla v sedle koně dalšího dílu podniku Chuchle Arena Tour 2020.

Po skončení závodů byla Vingrálková vybrána dopingovými komisaři na kontrolu, která vyšla pozitivně na kokain. Stejným výsledkem skončila i analýza vzorku B.

Výjimku nejdříve zamítli

21. srpna 2020, tedy zhruba po dvou měsících, požádala jezdkyně Antidopingový výbor o terapeutickou výjimku. Komise pro terapeutické výjimky však 9. září téhož roku její žádost zamítla.

Vinglárková se však proti rozhodnutí odvolala, následně proběhlo ústní jednání a letos v únoru si mohla mladá sportovkyně konečně oddychnout. Terapeutická výjimka jí byla se zpětnou účinností ode dne 12. do 14. června 2020 udělena.

Vingrálková tak znovu může reprezentovat Českou republiku na jezdeckých akcích pod hlavičkou České, respektive Mezinárodní jezdecké federace.

„I když dostanu ránu do hlavy, vždycky budu mít na paměti, že jsem profi sportovkyně. A raději se pětkrát doktora zeptat, jakým léčebným přípravkem mě ošetřuje. Hrozně se mi ulevilo. Teď budu tvrdě trénovat, abych mohla dobře reprezentovat Českou republiku.“ svěřila své pocity na sociálních sítích fanouškům.