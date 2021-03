Případ nálezu kokainu při testech Vingrálkové není u konce. Federace žádá další prošetření

Parkuristka Vingrálková měla v loňském roce po závodech v pražské Chuchli pozitivní dopingový nález na přítomnost kokainu v těle.

Na konci letošního února však Rozhodčí komise Českého olympijského výboru dodatečně udělila osmnáctileté závodnici terapeutickou výjimku na jednorázové užití Bonainova roztoku.

Dopis s důvody

Česká jezdecká federace a Antidopingový výbor ČR ovšem vyzvaly Mezinárodní jezdeckou federaci a Světovou antidopingovou agenturu, aby se v případu Vingrálkové odvolaly, jak informuje ČJF na svých oficiálních stránkách.

Pokud by mezinárodní organizace s žádosti federace i antidopingového výboru vyhověly, muselo by vše putovat až k Mezinárodní sportovní arbitráži ve švýcarském Lausanne.

„Oficiální dopis, ke kterému jsme se připojili, obsahuje hlavní důvody, kvůli kterým se domníváme, že celý případ je potřeba důkladně prošetřit. Je jich poměrně dost, a proto je podle mého názoru důležité, aby se celé záležitosti věnovala mezinárodní autorita,“ uvedla prezidentka České jezdecké federace Olga Plachá.

Na dotaz, o jaké konkrétní důvody se jedná, odpověděla Plachá serveru iROZHLAS.cz, že jsou neveřejné.

Doping bez injekce?

Samotná jezdkyně Vingrálková se k případu vyjádřila na svém facebookovém profilu. „Teď jsem se dozvěděla, že můj vlastní svaz vyzývá WADA a FEI, aby se odvolal proti rozhodnutí Rozhodčí komise ČOV. A když čtu komentáře na sociálních sítích, mám z toho pocit, že jsem nejhorší zločinec. Jsem z toho smutná,“ komentovala události posledních dní.

„Otevřeně jsem vysvětlila, jak k tomu došlo. Jasně, neomlouvá mě to. Ale napadlo by vás to, když vám lékař nepíchl injekci ani nepředepsal žádné prášky?“ píše se osmnáctiletá parkuristka. Zdůraznila, že je proti dopingu.

Celý status Sáry Vingrálkové:

Status Sáry Vingrálkové | Zdroj: Facebook