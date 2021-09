Uklouzla jsem na schodech, vzpomíná medailistka Musilová. K lukostřelbě ji přivedl Drahonínský

Jedno uklouznutí na schodech Šárce Musilové kdysi změnilo život. Na invalidním vozíčku mladá žena postupně objevila lukostřelbu, která ji nadchla. Dnes, 11 let po úrazu, si odváží z paralympijských her v Tokiu rovnou dvě stříbrné medaile. Nejprve spolu s Davidem Drahonínským uspěla v soutěži týmů, následně získala stříbro i v individuálním závodu. Tokio 11:53 2. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šárka Musilová a David Drahonínský | Zdroj: Reuters

Česká výprava už na paralympiádě v Tokiu získala sedm medailí. O dvě stříbrné se postarala lukostřelkyně Šárka Musilová.

Poslechněte si, jak se k lukostřelbě dostala stříbrná medailistka z paralympiády Šárka Musilová

„Baví mě ten výstřel. Když ten šíp procítíte, víte, kam chcete směřovat, tak letí tam, kam chcete, a to je na tom krásné. Za své vlastní chyby si člověk může sám,“ vysvětluje Šárka Musilová pro Radiožurnál, proč ji před lety nadchla právě lukostřelba.

Věnovat se jí začala po úrazu, při němž si přerušila míchu na několika místech. „Stalo se to před 11 lety, když jsem si šla ráno pro snídani a uklouzla jsem na mokrých schodech. Ta snídaně nakonec trvala sedm měsíců,“ vzpomíná na osudové zranění úspěšná reprezentantka.

Na rehabilitaci Musilová navázala rovnou sportem. „Zkoušela jsem florbal, kde jsem byla v bráně, hrála jsem za Janské Lázně. Bavilo mě to, ale věděla jsem, že chci zkusit někoho jiného. Pak jsem v Centru Paraple potkala Davida Drahonínského a ten si všiml, že mám stejný hendikep jako oni a tak jsme to zkusili. Jsem ale levák, tak jsem Davidův luk zkusit nemohla, nakonec se našel ve federaci jeden pro leváčka a mě to začalo bavit,“ vypráví Musilová.

Před pěti lety na paralympiádě v Riu získala společně s Davidem Drahonínským bronz, v Tokiu si společný úspěch zopakovali, ale domů si vezou stříbro. Musilová předvedla perfektní výkon i v soutěži jednotlivců, takže si stříbra veze domů rovnou dvě.

„Já strašně děkuju všem, co nám fandili a pomáhali. Trenéři, sponzoři, bez kterých by nebyla ta příprava, a taky rodině,“ sdělila v emocích třicetiletá sportovkyně.

Trenér Vladimír Bradař řešil se Šárkou v posledních dnech hlavně psychickou stránku přípravy.

„Šárka si moc nevěřila na medaile a mým úkolem bylo, protože tady už šlo trenérství stranou a člověk nastupuje jako psycholog a kouč, tak jsem jí posílal zprávy, že vyhrajeme. Ona měla za úkol si to opakovat a nějak to vyšlo, že jsme tu stříbrnou dostali,“ doplnil trenér.

Teď se Musilová těší, až medaile v Česku pořádně oslaví. Zároveň už má ale v hlavně další paralympiádu v Paříži, která bude za tři roky. Svůj výkon by tam chtěla ještě vylepšit.