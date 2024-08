Lukostřelkyně Pultar Musilová o světovém rekordu: Říkala jsem si, jestli trenér nemá úpal, když mi to řekl

Česká lukostřelkyně Šárka Pultar Musilová má za sebou snový start na paralympiádě. Hned v úvodní kvalifikaci vystřelila světový rekord, když výkonem 659 bodů o dva body vylepšila sedm let staré maximum Britky Jessiky Strettonové. Třiatřicetiletá vozíčkářka přitom do posledního šípu netušila, že střílela tak dobře. Od stálého zpravodaje Paříž 17:02 30. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šárka Pultar Musilová | Zdroj: Reuters

První den a hned světový rekord. Tak by se dal v krátkosti shrnout snový vstup české lukostřelkyně Šárky Pultar Musilové do paralympiády.

„Já jsem ani nevěděla, kolik jsem nastřílela. Sice tam hlásili nějaké výsledky, ale já u toho vypínám, abych to nevnímala. To by pro mě byla cesta do pekel. Najednou mi trenér po posledním šípu ukázal dva prsty. Říkala jsem si, co mu je, jestli nemá úžeh nebo úpal. Potom mi řekl, že je z toho světový rekord,“ vyprávěla česká lukostřelkyně.

Šárka Pultar Musilová střílela v kvalifikaci s deseti dalšími závodnicemi. Mezi nimi byla i její týmová kolegyně Tereza Brandtlová, která skončila na čtvrtém místě.

A dařilo se taky Davidu Drahonínskému, který obsadil třetí místo v rozstřelech. Čechy přímo na střelnici podpořil prezident Petr Pavel.

„Lukostřelba je mezi ostatními paralympijskými disciplínami trochu upozaděná. Jsem ráda, že tady byl, že nás viděl. Byl skvělý okamžik tady pana prezidenta mít,“ potěšilo Pultar Musilovou.

Každý závod je jiný

Šárka Pultar Musilová se nechce výborným výkonem v kvalifikaci ukonejšit a už se soustředí na další fázi paralympiády.

„Každý šíp je nový a každý závod je nový, takže já se to budu snažit neřešit,“ upozorňuje Pultar Musilová. Česká lukostřelkyně na vozíku v Paříži nechce nahlas mluvit o medailích. Obhajuje tu ale hned dvě stříbrné medaile z Tokia a bronz z Ria de Janeira.

Dvě olympijské medaile získala v týmech s Davidem Drahonínským. Právě díky němu se dostala ke kladkovému luku potom, co před 14 lety uklouzla na mokrých schodech a při pádu si poranila míchu.

Šárčin výkon při kvalifikaci rozhodl o tom, že v Paříži budou s Davidem znovu bojovat o medaile v týmové soutěži.

„Já se vždycky na mix týmy těším. S Davidem střílet je vždycky skvělý zážitek. On je výborný parťák, který člověka podrží a podporuje. Myslím si, že tohle bude další krásný zážitek,“ uzavírá Šárka Pultar Musilová, která už zítra bude usilovat o medaile v individuální soutěži. V mixu týmu s Davidem Drahonínským se představí začátkem příštího týdne.