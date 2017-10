Satoranského čeká druhá sezóna v NBA. 'V přípravných zápasech jsem se cítil dobře,' řekl

Ze všech prestižních sportovních soutěží mohou týmy NBA napsat na soupisku nejméně hráčů, a to jen patnáct. A ani v sezóně, která odstartuje v noci z útery na středu, nebude v úzkém výběru jednoho z třiceti zámořských klubů chybět český hráč. V americkém hlavním městě si prestižní ligu znovu zahraje Tomáš Satoranský. Washington/USA 13:19 17. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Satoranský | Foto: ČTK

V hale Wizards v centru Washingtonu je Tomáš Satoranský doma o pár měsíců déle, než ve tři minuty vzdáleném Bílém domu Donald Trump. V NBA má český rozehrávač za sebou jednu sezónu. Ta druhá začne v zámoří v noci z úterý na středu a Satoranský se před ní cítí o dost lépe než loni, kdy se nejen v klubu rozkoukával jako nováček.

„Myslím si, že už na našem tréninkovém kempu jsem se cítili daleko uvolněněji. Nemusel jsem prakticky řešit nová pravidla a nový útočný systém nebo si zvykat na nový systém hry v Americe, protože jsem to znal z minulého roku. Nemusel jsem se na nic adaptovat,“ řekl pro Radiožurnál český reprezentant.

A minimálně na hřišti by na to měl mít i víc času. V přípravných utkáních hrál Satoranský v průměru 26 minut, tedy trojnásobek toho co v poslední sezóně. V generálce proti New Yorku se pak na vítězství Washingtonu podílel čísly, která se podobají těm z doby, kdy ještě řídil hru Barcelony. K deseti bodům přidal pět asistencí a tři doskoky.

„Uvidíme, co se stane v hlavní sezóně. Cítím ale, že by ta pozice mohla být větší. Soustředím se jen na hru a myslím si, že trochu toho sebevědomí jsem si sem odnesl i z nároďáku. V zápasech jsem se cítil dobře, hlavně v tom posledním v New Yorku, který byl myslím jeden z mých nejlepších v dresu Washingtonu. Takže doufejme, že v tom budu pokračovat,“ uvedl Satoranský.

Ač původně rozehrávač, s míčem se pětadvacetiletý Čech při zápasech Washingtonu tolik nepotkává. Akce rozjíždějí hvězdy ligy John Wall nebo Bradley Beal, a i proto pracoval v létě hodně i na střelbě, aby jejich nahrávek co nejlépe využil.

„Myslím si, že ta úspěšnost jde nahoru a v té střelbě si i mnohem více věřím. Pro mě je hodně důležité, abych hrál agresivně. Myslím si, že jsem udělal velký pokrok a i hodně práce v létě, snad toho bud využívat,“ dodal Satoranský. Třeba se mu to zúročí už ve čtvrtek ráno, kdy Washington zahájí sezónu proti Philadelphii.